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42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой

42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 19:40 Фото: Instagram/satikazanova
Российская певица Сати Казанова родила долгожданную дочь, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 25 октября рассказала на своей странице в Instagram. По словам певицы, ребенок родился 23 октября.

"Родилась наша долгожданная доченька. Говорят, судьбой предопределено, как именно и в каких обстоятельствах приходит в этот мир человек. Наша крошка, видимо, поцелована этой самой судьбой, раз все случилось так красиво, мягко, сакрально. Я всегда мечтала о домашних "лотосовых" родах. Но понимая, что беременность поздняя и столь драгоценная, мы выбрали обстоятельства, в которых возможно создать желаемую нами атмосферу и, что очень важно, компетентное врачебное сопровождение, настроенное на такие же органичные роды", – написала Казанова под постом.

Ранее Сати Казанова на позднем сроке беременности снялась в трогательной фотосессии с мужем

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