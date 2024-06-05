Скандал после теракта в "Крокусе": певица Сати Казанова выступила с заявлением

Российская певица Сати Казанова выступила с заявлением из-за новостей, которые разлетелись 5 июня 2024 года в Сети. В них говорилось, что якобы артистка требует с организаторов деньги за отмененный из-за теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" концерт, сообщает Zakon.kz.

По данным росСМИ, шоу бывшей участницы группы "Фабрика" было запланировано на 24 марта, но его отменили из-за общенационального траура по жертвам теракта в "Крокусе".

"Дорогие друзья, сегодня в СМИ я прочла о себе очень неприятные, порочащие мое имя новости. Мне очень больно, я не могу молчать и должна защитить свои честь и достоинство. Заголовки пестрят, якобы я потребовала полмиллиона рублей за "отмену моего концерта в день траура" по жертвам ужасающих событий в "Крокусе". Это чудовищная ложь", – заявила Сати Казанова в Instagram.

Затем она рассказала свою версию произошедшего.

"Дело обстояло так: 24 марта мы с командой планировали мероприятие в формате фестиваля, посвященное моему онлайн-сообществу. Уже в ночь трагедии, 22 марта, я лично отменила данное событие, ибо иначе и быть не могло", – подчеркнула Сати Казанова.

По условиям договора, как отметила певица, площадка мероприятия "обязана была вернуть средства, оплаченные за аренду, но команда площадки не согласилась".

"Позднее мы с нашими юристами были вынуждены обратиться в суд для решения вопроса уже в правовом поле. Но, видимо, не все готовы честно решать возникшие сложности. И теперь я подам еще один иск за распространение клеветы, порочащей честь и репутацию", – пояснила Сати Казанова.

Артистка подчеркнула, что вкладывает всю душу в свое творчество и относится с огромной ответственностью ко всему, что вещает публично, и какое производит воздействие на людей.

"Очень печально, что одним росчерком пера люди готовы разрушить годами скрупулезно созданное только ради собственной наживы и отсутствия какой-либо порядочности и этичности. Все же продолжаю верить в лучшее. Всех обнимаю и благодарю за поддержку", – заключила Сати Казанова.

Вместе с тем она предоставила скрины переписок с организаторами концерта, а также документы, поданные в суд.

Напомним, теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года – люди в камуфляже ворвались в партер концертного зала и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник". В результате нападения погибли 145 человек.