Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Скандал после теракта в "Крокусе": певица Сати Казанова выступила с заявлением

Скандал после теракта в &quot;Крокусе&quot;: певица Сати Казанова выступила с заявлением, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 15:41 Фото: Instagram/satikazanova
Российская певица Сати Казанова выступила с заявлением из-за новостей, которые разлетелись 5 июня 2024 года в Сети. В них говорилось, что якобы артистка требует с организаторов деньги за отмененный из-за теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле" концерт, сообщает Zakon.kz.

По данным росСМИ, шоу бывшей участницы группы "Фабрика" было запланировано на 24 марта, но его отменили из-за общенационального траура по жертвам теракта в "Крокусе".

"Дорогие друзья, сегодня в СМИ я прочла о себе очень неприятные, порочащие мое имя новости. Мне очень больно, я не могу молчать и должна защитить свои честь и достоинство. Заголовки пестрят, якобы я потребовала полмиллиона рублей за "отмену моего концерта в день траура" по жертвам ужасающих событий в "Крокусе". Это чудовищная ложь", – заявила Сати Казанова в Instagram.

Затем она рассказала свою версию произошедшего.

"Дело обстояло так: 24 марта мы с командой планировали мероприятие в формате фестиваля, посвященное моему онлайн-сообществу. Уже в ночь трагедии, 22 марта, я лично отменила данное событие, ибо иначе и быть не могло", – подчеркнула Сати Казанова.

По условиям договора, как отметила певица, площадка мероприятия "обязана была вернуть средства, оплаченные за аренду, но команда площадки не согласилась".

"Позднее мы с нашими юристами были вынуждены обратиться в суд для решения вопроса уже в правовом поле. Но, видимо, не все готовы честно решать возникшие сложности. И теперь я подам еще один иск за распространение клеветы, порочащей честь и репутацию", – пояснила Сати Казанова.

Артистка подчеркнула, что вкладывает всю душу в свое творчество и относится с огромной ответственностью ко всему, что вещает публично, и какое производит воздействие на людей.

"Очень печально, что одним росчерком пера люди готовы разрушить годами скрупулезно созданное только ради собственной наживы и отсутствия какой-либо порядочности и этичности. Все же продолжаю верить в лучшее. Всех обнимаю и благодарю за поддержку", – заключила Сати Казанова.

Вместе с тем она предоставила скрины переписок с организаторами концерта, а также документы, поданные в суд.

Напомним, теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта 2024 года – люди в камуфляже ворвались в партер концертного зала и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник". В результате нападения погибли 145 человек.

Читайте также

Праздник
Певица Валерия и Иосиф Пригожин празднуют фарфоровую свадьбу
Видео
Видео Кайрата Нуртаса вызвало споры в Сети
Когда можно начать заниматься спортом после родов или кесарево, рассказала жена Ильи Ильина
Жена Ильи Ильина рассказала, когда начала заниматься спортом после рождения дочери
Динара Халдарова
Россия 2024 год Концерты Теракты Шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
деньги, Казахстан, МВД
Сразу же кладите трубку: в МВД Казахстана рассказали, как распознать интернет-мошенников
скандал на барахолке в Алматы
Скандал разгорелся на алматинской барахолке
актер
Актер из "Солдат" и "Бедной Насти" Роман Мадянов отказался от работы из-за болезни
Алматинцев массово пересадят на автобусы
Алматинцев планируют пересадить из личных машин в автобусы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: