Лилия Рах обратилась к подписчикам
Фото: Instagram/liliyarakh
Известная стилист из Казахстана Лилия Рах с апреля 2024 года является ведущей телевизионного шоу "Модный приговор" на российском Первом канале. Эксперт часто публикует снимки с программы и интересуется мнением подписчиков, сообщает Zakon.kz.
Не стал исключением и последний выпуск популярной передачи.
6 июня Рах обратилась с вопросом к пользователям Сети на странице в Instagram:
"Посмотрели новый выпуск? Как вам мой образ?"
Комментаторы не стали скрывать впечатления:
- "Модный приговор" с вами просто прекрасен.
- Какая красота!
- Великолепно, как и всегда.
- Каждый раз восхитительна!
- Класс! – отмечают зрители.
Телепрограмма "Модный приговор" перестала выходить в эфир в марте 2022 года. В апреле 2024 года стало известно о возвращении телешоу. Теперь судьями в проекте выступают эксперты моды Александр Рогов и Лилия Рах.
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