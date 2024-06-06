Лилия Рах обратилась к подписчикам

Известная стилист из Казахстана Лилия Рах с апреля 2024 года является ведущей телевизионного шоу "Модный приговор" на российском Первом канале. Эксперт часто публикует снимки с программы и интересуется мнением подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Не стал исключением и последний выпуск популярной передачи.

6 июня Рах обратилась с вопросом к пользователям Сети на странице в Instagram:

"Посмотрели новый выпуск? Как вам мой образ?"

Комментаторы не стали скрывать впечатления:

"Модный приговор" с вами просто прекрасен.

Какая красота!

Великолепно, как и всегда.

Каждый раз восхитительна!

Класс! – отмечают зрители.

Телепрограмма "Модный приговор" перестала выходить в эфир в марте 2022 года. В апреле 2024 года стало известно о возвращении телешоу. Теперь судьями в проекте выступают эксперты моды Александр Рогов и Лилия Рах.