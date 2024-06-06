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Лилия Рах обратилась к подписчикам

Лилия Рах обратилась к подписчикам, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2024 17:35 Фото: Instagram/liliyarakh
Известная стилист из Казахстана Лилия Рах с апреля 2024 года является ведущей телевизионного шоу "Модный приговор" на российском Первом канале. Эксперт часто публикует снимки с программы и интересуется мнением подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Не стал исключением и последний выпуск популярной передачи.

6 июня Рах обратилась с вопросом к пользователям Сети на странице в Instagram:

"Посмотрели новый выпуск? Как вам мой образ?"

Комментаторы не стали скрывать впечатления:

  • "Модный приговор" с вами просто прекрасен.
  • Какая красота!
  • Великолепно, как и всегда.
  • Каждый раз восхитительна!
  • Класс! – отмечают зрители.

Телепрограмма "Модный приговор" перестала выходить в эфир в марте 2022 года. В апреле 2024 года стало известно о возвращении телешоу. Теперь судьями в проекте выступают эксперты моды Александр Рогов и Лилия Рах.

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