В 100-летнем халате: Лилия Рах показала образ на ее первом эфире в "Модном приговоре"

Казахстанка Лилия Рах показала, в чем она выступала в качестве ведущей программы "Модный приговор" на Первом канале, сообщает Zakon.kz.

Своим образом байер и стилист поделилась в Instagram.

"Как вам мой образ с первого эфира @modniy.tv? На мне total look: The row. Антикварный узбекский халат, более 100 лет. Украшения: Loree Rodkin", – написала Рах.

Стоит отметить, что любовь к ярким краскам в одежде у модного эксперта не отнять. А вот броским мейкапом казахстанка не увлекается, предпочитая более естественные тона.

Подписчики оценили ее образ:

Просто восторг!

Непривычно вас видеть с таким ярким макияжем! Очень красиво и стильно!

Образ шикарен!

Яркий мейк, -10 лет.

Шикарный образ, Вы очень красивая, а шапан и орнамент – просто нет слов.

15 апреля мы писали о том, что известный казахстанский байер, модный эксперт и блогер Лилия Рах стала ведущей телевизионного шоу "Модный приговор" на российском Первом канале.



