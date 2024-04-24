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В 100-летнем халате: Лилия Рах показала образ на ее первом эфире в "Модном приговоре"

Рах, образ на первой передаче Модный приговор, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 17:03 Фото: Instagram/liliyarakh
Казахстанка Лилия Рах показала, в чем она выступала в качестве ведущей программы "Модный приговор" на Первом канале, сообщает Zakon.kz.

Своим образом байер и стилист поделилась в Instagram.

"Как вам мой образ с первого эфира @modniy.tv? На мне total look: The row. Антикварный узбекский халат, более 100 лет. Украшения: Loree Rodkin", – написала Рах. 

Стоит отметить, что любовь к ярким краскам в одежде у модного эксперта не отнять. А вот броским мейкапом казахстанка не увлекается, предпочитая более естественные тона. 

Подписчики оценили ее образ:

  • Просто восторг!
  • Непривычно вас видеть с таким ярким макияжем! Очень красиво и стильно!
  • Образ шикарен!
  • Яркий мейк, -10 лет.
  • Шикарный образ, Вы очень красивая, а шапан и орнамент – просто нет слов.

15 апреля мы писали о том, что известный казахстанский байер, модный эксперт и блогер Лилия Рах стала ведущей телевизионного шоу "Модный приговор" на российском Первом канале.


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