В 100-летнем халате: Лилия Рах показала образ на ее первом эфире в "Модном приговоре"
Фото: Instagram/liliyarakh
Казахстанка Лилия Рах показала, в чем она выступала в качестве ведущей программы "Модный приговор" на Первом канале, сообщает Zakon.kz.
Своим образом байер и стилист поделилась в Instagram.
"Как вам мой образ с первого эфира @modniy.tv? На мне total look: The row. Антикварный узбекский халат, более 100 лет. Украшения: Loree Rodkin", – написала Рах.
Стоит отметить, что любовь к ярким краскам в одежде у модного эксперта не отнять. А вот броским мейкапом казахстанка не увлекается, предпочитая более естественные тона.
Подписчики оценили ее образ:
- Просто восторг!
- Непривычно вас видеть с таким ярким макияжем! Очень красиво и стильно!
- Образ шикарен!
- Яркий мейк, -10 лет.
- Шикарный образ, Вы очень красивая, а шапан и орнамент – просто нет слов.
15 апреля мы писали о том, что известный казахстанский байер, модный эксперт и блогер Лилия Рах стала ведущей телевизионного шоу "Модный приговор" на российском Первом канале.
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