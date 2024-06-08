Иностранные гости приехали в Алматы на форум

В Алматы на V Молодежный театральный форум съехались участники стран СНГ, Балтии и Грузии, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Министерства культуры и информации Казахстана, форум предоставляет широкую площадку для обмена мнениями и знаниями по многим театральным вопросам.

"За годы проведения он стал большим событием в деле сохранения театра, театральных традиций, единого культурного пространства и развитию культурных связей", – говорится в сообщении ведомства.

С членами Международной конфедерации театральных союзов и председателями Союза театральных деятелей стран-участниц встретилась глава министерства Аида Балаева, поблагодарив их за вклад в развитие и укрепление культурного сотрудничества между странами, а также за популяризацию современного театрального искусства.

Фото: пресс-служба МКИ РК

Название лучшего спектакля форума огласят уже 9 июня. А через год победители поедут на фестиваль, который запланирован в Москве.

6 июня стало известно о планах внедрения нового объекта мониторинга СМИ. Их будут проверять на соблюдение нравственных, культурных и семейных ценностей. Об этом в Сенате рассказал вице-министр культуры и информации Канат Искаков.