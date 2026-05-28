Политика

В Казахстане стартовал форум ЕАЭС с участием высоких гостей

Токаев открыл V Евразийский экономический форум в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2026 19:38 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Астане началась работа V Евразийского экономического форума. В этом году на международной дискуссионной площадке будет обсуждена тема "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект", сообщает Zakon.kz.

Президент Касым-Жомарт Токаев приветствовал глав государств – членов ЕАЭС и руководителей делегаций, прибывших в Астану для участия в форуме.

Среди высоких гостей президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, вице-президент Республики Куба Сальвадор Вальдес Меса, заместитель премьер-министра Вьетнама Хо Куок Зунг, заместитель премьер-министра Монголии Нямтайширын Нормтойбаяр, председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев и другие официальные лица.

"Уважаемые главы государства, уважаемые участники форума, прежде всего хочу выразить искреннюю признательность главам государств – членов Евразийского экономического союза, лидерам стран-наблюдателей и всем гостям за участие в этом очень важном мероприятии. Евразийский экономический форум – это, по общему признанию, эффективная платформа для профессионального и плодотворного диалога по приоритетным вопросам развития евразийской интеграции. Убежден, представленные сегодня идеи, инициативы, предложения придадут новый импульс взаимовыгодному сотрудничеству в рамках нашего интеграционного союза. Важно понимать, что Евразийский экономический союз – это не просто региональное интеграционное объединение, но и важный субъект глобальной экономики. На фоне беспрецедентной геополитической турбулентности наши государства благодаря слаженным действиям смогли обеспечить устойчивое развитие своих экономик, обеспечить их конкурентоспособность на мировом рынке", – сказал глава государства.

По его словам, сейчас перед нами стоит стратегически важная задача дальнейшего динамичного развития и укрепления потенциала ЕАЭС.


"В эпоху тотальной перестройки и переориентации мировых хозяйственных связей требуются консолидированные и скоординированные усилия, направленные на противодействие негативным глобальным тенденциям", – добавил он.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Россия запускают совместный проект для одаренных школьников.

