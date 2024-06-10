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Рената Литвинова напугала поклонников своей худобой

Рената Литвинова напугала поклонников своей худобой, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 18:20 Фото: Instagram/renatalitvinovaofficiall
57-летняя российская актриса театра и кино Рената Литвинова встревожила своих подписчиков чрезмерной худобой. Они подозревают у нее анорексию. Поводом для ярых обсуждений послужило видео со съемок в облегающем наряде, сообщает Zakon.kz.

Публикацию Литвинова разместила 9 июня на странице в Instagram.

Многие выразили восхищение заслуженной артистке России, но большинство сделали акцент на чрезмерной худобе.

  • Видать в "Парижах" пропал аппетит.
  • Странность зашкаливает.
  • Исчезновение... во всех смыслах...
  • Очень худая. Так нельзя.
  • Сильно похудела, наверное, нервное истощение.
  • Как лист бумаги.
  • Почему так похудели? Вообще ничего не осталось.
  • Кто-нибудь, покормите ее.
  • Почему мне это напоминает старушку Шапокляк?
  • В чем только душа держится, – пишут пользователи Сети.

В 2022 году артистка эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, также принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами.

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