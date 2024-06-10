Рената Литвинова напугала поклонников своей худобой
Фото: Instagram/renatalitvinovaofficiall
57-летняя российская актриса театра и кино Рената Литвинова встревожила своих подписчиков чрезмерной худобой. Они подозревают у нее анорексию. Поводом для ярых обсуждений послужило видео со съемок в облегающем наряде, сообщает Zakon.kz.
Публикацию Литвинова разместила 9 июня на странице в Instagram.
Многие выразили восхищение заслуженной артистке России, но большинство сделали акцент на чрезмерной худобе.
- Видать в "Парижах" пропал аппетит.
- Странность зашкаливает.
- Исчезновение... во всех смыслах...
- Очень худая. Так нельзя.
- Сильно похудела, наверное, нервное истощение.
- Как лист бумаги.
- Почему так похудели? Вообще ничего не осталось.
- Кто-нибудь, покормите ее.
- Почему мне это напоминает старушку Шапокляк?
- В чем только душа держится, – пишут пользователи Сети.
В 2022 году артистка эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, также принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами.
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