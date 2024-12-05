Актриса Рената Литвинова вернулась в Москву для тайной фотосессии
Литвинова снималась у небольшой новогодней елки, установленной рядом с бутиком. По просьбам фотографов актриса распахивала полы верхней одежды и поворачивалась к камере лицом или боком.
Это первый приезд Ренаты в нынешнем году в родную страну. Весной 2022-го она перебралась в Париж, где у нее есть квартира недалеко от Триумфальной арки.
Артистка иногда выходит на сцену в своем моноспектакле, а также участвует в модных показах, рекламирует люксовые бренды. А вот про режиссерскую деятельность Рената пока не вспоминает.
В Париже также живет дочь Ренаты Ульяна, которая занимается искусством и помогает знаменитой матери в различных проектах.
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