Суд планирует рассмотреть дело об убийстве Игоря Талькова без обвиняемого

Уголовное дело об убийстве автора песен и исполнителя Игоря Талькова направлено в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга, сообщает Zakon.kz.

Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора артиста Валерия Шляфмана, пишет издание EADaily.

Он заочно обвиняется в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном способом, опасным для жизни многих людей, а также покушении на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенном способом, опасным для жизни многих людей.

Как отметили в прокуратуре, по уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого. Принимаются меры по его розыску и экстрадиции.

При этом разбирательства будут проводиться в отсутствие Шляфмана.

Напомним, по данным следствия, подозреваемый Валерий Шляфман, тогдашний концертный директор Игоря Талькова, в октябре 1991 года в ходе возникшего за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" конфликта с представителем одного из артистов – Игорем Малаховым – при попытке застрелить его из револьвера причинил смертельное ранение Талькову.

Игорь Владимирович Тальков – советский рок-музыкант, певец, автор песен, гитарист, поэт-песенник, киноактер и писатель. Основатель и лидер рок-группы "Спасательный круг"; до этого сотрудничал с группами "Апрель", "Калейдоскоп" и "Электроклуб".

Широкой публике Тальков известен благодаря своим жизнерадостным рок-композициям, одно из самых популярных из них – "Я вернусь".