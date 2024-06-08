Спустя 33 года: в России завершили расследование смерти рокера Игоря Талькова

Главное следственное управление СК России по городу Санкт-Петербургу завершило расследование убийства певца Игоря Талькова, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 8 июня, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По данным следствия, подозреваемый Валерий Шляфман, тогдашний концертный директор Игоря Талькова, в октябре 1991 года в ходе возникшего за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" конфликта с представителем одного из артистов – Игорем Малаховым – при попытке застрелить его из револьвера причинил смертельное ранение Талькову. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом.

В 1992 году Валерий Шляфман, скрывшийся в Израиле, был заочно привлечен органами следствия в качестве обвиняемого за совершение убийства по неосторожности. Однако после возобновления в 2021 году расследования уголовного дела следователи СК России на основе собранных доказательств пришли к выводу о причастности Шляфмана к совершению умышленных преступлений.

"Проведен значительный объем следственных действий: по всей России допрошено более 150 свидетелей, среди которых артисты эстрады, работники Дворца спорта и сотрудники милиции, присутствовавшие на месте происшествия. Проведен ряд генетических исследований, допрошены эксперты, проводившие экспертизы в 1991-1992 годах. У одного из них были изъяты вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие существенное значение для установления причастности фигуранта к убийству", – сообщили в СК РФ.

По итогам расследования уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Игорь Владимирович Тальков – советский рок-музыкант, певец, автор песен, гитарист, поэт-песенник, киноактер и писатель. Основатель и лидер рок-группы "Спасательный круг"; до этого сотрудничал с группами "Апрель", "Калейдоскоп" и "Электроклуб".

Широкой публике Тальков известен благодаря своим жизнерадостным рок-композициям, одно из самых популярных из них – "Я вернусь".



