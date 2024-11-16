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Азизу планируют допросить по делу об убийстве Игоря Талькова

Азизу планируют допросить по делу об убийстве Игоря Талькова, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 23:47 Фото: Instagram/azizamuhamedova
Российская певица Азиза даст показания в качестве свидетеля по делу об убийстве певца Игоря Талькова в 1991 году в Санкт-Петербурге, сообщает Zakon.kz.

Об этом ТАСС рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

"Азиза Абдурахимовна проходит свидетелем по уголовному делу об убийстве Игоря Талькова. Свидетель прочитала про своих коллег и сама связалась со мной, выразив готовность прийти в суд и дать показания", – заявила Лебедева.

Игорь Владимирович Тальков – советский рок-музыкант, певец, автор песен, гитарист, поэт-песенник, киноактер и писатель. Основатель и лидер рок-группы "Спасательный круг"; до этого сотрудничал с группами "Апрель", "Калейдоскоп" и "Электроклуб".

10 октября правоохранительные органы Израиля по поручению Следственного комитета РФ провели допрос Шляфмана, ему было предъявлено обвинение. Материалы исполненного поручения правоохранительные органы Израиля направят в петербургский суд, где процесс по делу идет в его отсутствие.

Ранее сообщалось, что суд планирует рассмотреть дело об убийстве Игоря Талькова без обвиняемого.

Напомним, по данным следствия, подозреваемый Валерий Шляфман, тогдашний концертный директор Игоря Талькова, в октябре 1991 года в ходе возникшего за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" конфликта с представителем одного из артистов – Игорем Малаховым – при попытке застрелить его из револьвера причинил смертельное ранение Талькову.

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