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Культура и шоу-бизнес

Стартовал новый сезон "Дома дракона"

Дом дракона, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 02:25 Фото: Instagram/houseofthedragonhbo
22 июня компания HBO выпустила первую серию третьего сезона "Дома дракона", сообщает Zakon.kz.

Сезон уже набрал набрал на Rotten Tomatoes 95% свежести от критиков. Его похвалили за динамичный сюжет, ярких персонажей и захватывающие бои. Некоторые даже считают, что по уровню он приблизился к "Игре престолов".

Вышел третий сезон Дома Дракона, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 02:25

Фото: Instagram/houseofthedragonhbo

В первой же серии показали Битву при Глотке, которую изначально планировали на конец второго сезона. Продолжение наконец переходит к тому, ради чего его все ждали: тотальной войне Таргариенов с драконами, осадами и крупнейшими битвами.

Всего будет восемь серий, а финал выйдет 9 августа.

Также стало известно, что создатель "Безумного Макса" готовит финал и сериал по франшизе.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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