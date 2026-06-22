Стартовал новый сезон "Дома дракона"

22 июня компания HBO выпустила первую серию третьего сезона "Дома дракона", сообщает Zakon.kz.

Сезон уже набрал набрал на Rotten Tomatoes 95% свежести от критиков. Его похвалили за динамичный сюжет, ярких персонажей и захватывающие бои. Некоторые даже считают, что по уровню он приблизился к "Игре престолов".

В первой же серии показали Битву при Глотке, которую изначально планировали на конец второго сезона. Продолжение наконец переходит к тому, ради чего его все ждали: тотальной войне Таргариенов с драконами, осадами и крупнейшими битвами.

Всего будет восемь серий, а финал выйдет 9 августа.

Также стало известно, что создатель "Безумного Макса" готовит финал и сериал по франшизе.