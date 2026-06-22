Стартовал новый сезон "Дома дракона"
Фото: Instagram/houseofthedragonhbo
22 июня компания HBO выпустила первую серию третьего сезона "Дома дракона", сообщает Zakon.kz.
Сезон уже набрал набрал на Rotten Tomatoes 95% свежести от критиков. Его похвалили за динамичный сюжет, ярких персонажей и захватывающие бои. Некоторые даже считают, что по уровню он приблизился к "Игре престолов".
В первой же серии показали Битву при Глотке, которую изначально планировали на конец второго сезона. Продолжение наконец переходит к тому, ради чего его все ждали: тотальной войне Таргариенов с драконами, осадами и крупнейшими битвами.
Всего будет восемь серий, а финал выйдет 9 августа.
Также стало известно, что создатель "Безумного Макса" готовит финал и сериал по франшизе.
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