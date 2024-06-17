Актриса из сериала "Реальные пацаны" стала мамой во второй раз
Фото: Instagram/zberberr
36-летняя актриса Зоя Бербер родила сына и стала мамой во второй раз. Об этом она 17 июня сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав трогательные фото с ребенком и супругом, передает Zakon.kz.
Артистка разместила первые фото новорожденного ребенка. На кадрах женщина в ванной держит сына, а рядом ее поддерживает муж Максим Белбородов.
"Ночь любви вместе с Максимом. Спойлер: это бывает больно! И теперь у нас на руках сын. Наш сын", – подписала фото Бербер.
Пользователи сети в комментариях оставляют теплые поздравления родителям: "Ребята! Поздравляем вас! Долгой счастливой, здоровой жизни, полной интересных открытий, приключений, опыта и любви новому человеку!", "Здоровья вам! Это большое счастье!", "Дорогая, поздравляю с рождением сыночка. Это большое счастье! И ты герой!".
"Наконец-то встречаемся лицом к лицу с тем, кто пинал мою любимую женщину изнутри", – отметил супруг артистки в комментариях.
Ранее сообщалось, что звезда Comedy стала мамой второй раз.
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