Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Актриса из сериала "Реальные пацаны" стала мамой во второй раз

Актриса из сериала &quot;Реальные пацаны&quot; стала мамой второй раз, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 18:51 Фото: Instagram/zberberr
36-летняя актриса Зоя Бербер родила сына и стала мамой во второй раз. Об этом она 17 июня сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав трогательные фото с ребенком и супругом, передает Zakon.kz.

Артистка разместила первые фото новорожденного ребенка. На кадрах женщина в ванной держит сына, а рядом ее поддерживает муж Максим Белбородов. 

"Ночь любви вместе с Максимом. Спойлер: это бывает больно! И теперь у нас на руках сын. Наш сын", – подписала фото Бербер.

Пользователи сети в комментариях оставляют теплые поздравления родителям: "Ребята! Поздравляем вас! Долгой счастливой, здоровой жизни, полной интересных открытий, приключений, опыта и любви новому человеку!", "Здоровья вам! Это большое счастье!", "Дорогая, поздравляю с рождением сыночка. Это большое счастье! И ты герой!".

"Наконец-то встречаемся лицом к лицу с тем, кто пинал мою любимую женщину изнутри", – отметил супруг артистки в комментариях.

Ранее сообщалось, что звезда Comedy стала мамой второй раз.

Читайте также

Абудкаримова, жена Нуртаса, больница
Жулдыз Абдукаримова рассказала, как попала в больницу
Второй сезон &quot;Дома дракона&quot; будет выходить с казахской озвучкой на MEGOGO
Второй сезон "Дома дракона" будет выходить с казахской озвучкой
Мировая звезда Адель выступила в платье российского модного дома
Мировая звезда Адель выступила в платье российского модного дома
Аймира Муксулова
Россия Интересное 2024 год Шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Кратковременный отказ от алкоголя ухудшает здоровье – исследование
поддержавшие страны
К чему пришли страны на саммите мира по Украине
термометр
Сильная жара, ливень и град ожидается в Казахстане 17 июня
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Казахстанка через суд вернула миллион тенге, которым завладели мошенники
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: