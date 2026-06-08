Звезда сериала "Слово пацана" во второй раз стал отцом
Фото: Instagram/ivanfilippovich
Известный российский актер Иван Янковский и его супруга Диана Пожарская стали родителями во второй раз, сообщает Zakon.kz.
Исполнитель главной роли в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" поделился этой радостной новостью на странице в Instagram.
"В принципе, сказать особо нечего, кроме того, что мы счастливы, любим друг друга и рады приветствовать Давида в нашей семье. Дабл мама, дабл папа получается. Добро пожаловать, маленький D", – сказано в подписи к серии снимков.
У супругов уже есть сын, которого назвали Олегом в честь знаменитого прадеда, актера Олега Янковского.
Чуть ранее казахстанский певец Димаш Кудайберген впервые раскрыл правду об успехе.
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