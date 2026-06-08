Звезда сериала "Слово пацана" во второй раз стал отцом

Фото: Instagram/ivanfilippovich

Известный российский актер Иван Янковский и его супруга Диана Пожарская стали родителями во второй раз, сообщает Zakon.kz.

Исполнитель главной роли в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" поделился этой радостной новостью на странице в Instagram. "В принципе, сказать особо нечего, кроме того, что мы счастливы, любим друг друга и рады приветствовать Давида в нашей семье. Дабл мама, дабл папа получается. Добро пожаловать, маленький D", – сказано в подписи к серии снимков. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Diana Pozharskaya (@dianapozharskaya) У супругов уже есть сын, которого назвали Олегом в честь знаменитого прадеда, актера Олега Янковского. Чуть ранее казахстанский певец Димаш Кудайберген впервые раскрыл правду об успехе.

Поделитесь новостью