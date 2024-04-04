Актер из сериала "Реальные пацаны" во второй раз стал отцом

Российский актер Владимир Селиванов, ставший известным благодаря роли Вована в популярном сериале "Реальные пацаны", во второй раз стал отцом, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в Instagram.

"Добро пожаловать в этот мир – Селиванов Кирилл Владимирович! 3240 г и 52 см невероятного счастья! Ты к нам так торопился, что был готов родиться на 33-й недельке, но досидел до 37-й", – рассказали родители.

Также Селиванов пообещал позже поделиться с подписчиками подробностями о родах.





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