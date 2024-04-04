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Актер из сериала "Реальные пацаны" во второй раз стал отцом

актер, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 22:42 Фото: Instagram/selivanov_v
Российский актер Владимир Селиванов, ставший известным благодаря роли Вована в популярном сериале "Реальные пацаны", во второй раз стал отцом, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал в Instagram.

"Добро пожаловать в этот мир – Селиванов Кирилл Владимирович! 3240 г и 52 см невероятного счастья! Ты к нам так торопился, что был готов родиться на 33-й недельке, но досидел до 37-й", – рассказали родители.

Также Селиванов пообещал позже поделиться с подписчиками подробностями о родах.


В начале 2023 года стало известно о романе артиста с блогершей Александрой Калмыковой. Осенью пара объявила о предстоящем пополнении в семье. Они поделились трогательными снимками, на которых было видно, что у девушки появился округлившийся живот.

Ранее, в феврале, известный казахстанский тяжелоатлет, четырехкратный чемпион мира в трех разных весовых категориях Илья Ильин второй раз стал папой.

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