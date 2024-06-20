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Отар Кушанашвили попал в реанимацию

Отар Кушанашвили попал в больницу, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 15:23 Фото: Instagram/otar.kushanashvili
Известный российский телеведущий и журналист Отар Кушанашвили попал в больницу, сообщает Zakon.kz.

Как рассказывается в СМИ, сегодня, 20 июня, его экстренно госпитализировали.

Продюсер Отара Кушанашвили сообщил каналу Mash, что он лежит в реанимации, в больнице Красногорска Московской области. Диагноз: асцит напряженный (скопление жидкости в животе). Врачи выясняют, не развился ли асцит на фоне цирроза печени.

"По нашей информации, Кушанашвили стало плохо несколько недель назад. Жаловался на вздутый живот, слабость и одышку. Сегодня вместе с близкими он сам доехал до медиков и сдал анализы. Его положили в больницу", – сообщает издание.

Другие СМИ писали, что у Кушанашвили диагностировали цирроз печени. Но в разговоре с РБК его помощник это не подтвердил.

Отар Кушанашвили – известный российский и грузинский журналист, телеведущий, автор YouTube-канала "Каково?!", популярность обрел во время работы в программе "Акулы пера".

Осенью 2023 года Отара Кушанашвили госпитализировали с сердечным приступом в Москве. По сообщению врачей, его жизнь спас своевременный звонок в скорую помощь.

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