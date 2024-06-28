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Что известно о состоянии Отара Кушанашвили

Кушанашвили, состояние здоровья, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 17:55 Фото: Instagram/otar.kushanashvili
Стало известно о состоянии российского журналиста Отара Кушанашвили после операции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 5-tv.ru со ссылкой на его друга Табриза Шахиди, Кушанашвили уже идет на поправку. Операцию ему провели несколько дней назад.

"Отар идет на поправку, и это нас всех сильно воодушевляет", – сказал Шахиди.

Табриз Шахиди также заявил, что подробностями о состоянии известного журналиста поделятся уже совсем скоро. При этом друг Кушанашвили призвал не верить информации, которую распространили некоторые издания. Речь идет о якобы перитоните. А также о том, что шоумен уже перенес две операции. Шахиди назвал те слухи "недостоверной информацией".

20 июня 2024 года стало известно, что Отар Кушанашвили попал в реанимацию. Оказалось, что у него рак.

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