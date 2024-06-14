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Баян Алагузова обратилась за поддержкой

Баян Алагузова обратилась за поддержкой, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 10:07 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова анонсировала выступление своей группы КешYOU в Америке на одной сцене с известным рэпером Снуп Доггом, сообщает Zakon.kz.

Актриса уточнила, что история ее группы уникальна.

"18 лет назад я и представить не могла, сколько талантливых девочек пройдут эту школу. Они стали настоящими профессионалами. А мы продолжаем писать эту историю".Баян Алагузова
Баян Алагузова обратилась за поддержкой, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 10:07

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Далее она уточнила, что выступление группы состоится 15 июня 2024 года. Алагузова попросила поддержать ее подопечных.

"15 июня наши девочки будут петь на одной сцене со Снуп Доггом. Если вы в Милуоки, поддержите наших девочек! Это первое выступление нового состава и сразу на стадионе. Их точно Всевышний поцеловал. Я благодарю всю нашу команду хореографов, преподавателей по вокалу, звукорежиссеров, стилистов и дизайнера. Мы сделали все, что возможно. Теперь, девочки, все зависит от вас! Мы держим кулачки".Баян Алагузова
Баян Алагузова обратилась за поддержкой, фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 10:07

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

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В мае 2024 года стало известно, что КешYOU записала трек с рэпером. Алагузова поспешила поделиться кадрами со съемок клипа.

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