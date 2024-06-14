Баян Алагузова обратилась за поддержкой

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова анонсировала выступление своей группы КешYOU в Америке на одной сцене с известным рэпером Снуп Доггом, сообщает Zakon.kz.

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