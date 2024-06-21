Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Дочь певицы Валерии рассказала об издевательствах отца

Дочь певицы Валерии рассказала об издевательствах отца , фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2024 22:46 Фото: Instagram/ shena_music
Анна Шульгина, старшая дочь российской певицы Валерии, известная под псевдонимом SHENA, раскрыла подробности жестоких наказаний со стороны своего отца, продюсера Александра Шульгина, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 июня пишет StarHit.

По словам Шульгиной, она неоднократно подвергалась жестокому обращению со стороны родителя.

"Мне приходилось быть хитрой, чтобы избежать побоев от отца. За малейшие проступки он мог жестоко наказать: выбросить меня на улицу, запереть на сутки в вольере с собаками или избить", — рассказала Анна.

Она также вспомнила случай, когда отец выставил ее на улицу в одной ночной рубашке во время болезни.

"Это было холодной осенью, и я, простуженная, стояла на ветру с босыми ногами. Мама пыталась забрать меня в дом, но я видела через окно, как отец удерживал и бил ее", — поделилась артистка.

Ранее российская певица Валерия опубликовала кадры со свидания со своим мужем Иосифом Пригожиным. Пара рассказала подписчикам, как они отметили 20-ю годовщину свадьбы.

Читайте также

Анастасия Волочкова показала мужчину, с которым провела незабываемую ночь
Анастасия Волочкова показала мужчину, с которым провела незабываемую ночь
Айсулу Омарова
Россия 2024 год Шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена
Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена
Миграция из Казахстана
Бегут с севера: как власти Казахстана планируют остановить отток населения
Банк лишили лицензии в Казахстане: что нужно знать вкладчикам про &quot;встречные требования&quot;
Банк лишили лицензии в Казахстане: что нужно знать вкладчикам про "встречные требования"
ЕНПФ, налог, ИПН
Казахстанцам, снявшим излишки пенсионных из ЕНПФ, спишут долги по ИПН
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: