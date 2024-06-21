Дочь певицы Валерии рассказала об издевательствах отца

Анна Шульгина, старшая дочь российской певицы Валерии, известная под псевдонимом SHENA, раскрыла подробности жестоких наказаний со стороны своего отца, продюсера Александра Шульгина, сообщает Zakon.kz.

Об этом 21 июня пишет StarHit.

По словам Шульгиной, она неоднократно подвергалась жестокому обращению со стороны родителя.

"Мне приходилось быть хитрой, чтобы избежать побоев от отца. За малейшие проступки он мог жестоко наказать: выбросить меня на улицу, запереть на сутки в вольере с собаками или избить", — рассказала Анна.

Она также вспомнила случай, когда отец выставил ее на улицу в одной ночной рубашке во время болезни.

"Это было холодной осенью, и я, простуженная, стояла на ветру с босыми ногами. Мама пыталась забрать меня в дом, но я видела через окно, как отец удерживал и бил ее", — поделилась артистка.

Ранее российская певица Валерия опубликовала кадры со свидания со своим мужем Иосифом Пригожиным. Пара рассказала подписчикам, как они отметили 20-ю годовщину свадьбы.