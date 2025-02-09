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Культура и шоу-бизнес

Уму непостижимо: Пригожин накинулся на бывшего мужа Валерии

Уму непостижимо: Пригожин накинулся на бывшего мужа Валерии, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2025 18:33 Фото: Instagram/valeriya
Российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что Александр Шульгин, бывший супруг певицы Валерии, до сих пор мешает ее музыкальной деятельности, сообщает Zakon.kz.

В интервью "СтарХиту" он рассказал, что Шульгин требует крупные суммы за авторские права на песни и препятствует выпуску трибьюта артистки.

По словам Пригожина, бывший муж певицы не написал полностью ни одной ее композиции, но при этом продолжает зарабатывать на ее творчестве.

"То, что он вытворяет, просто уму непостижимо. Он не платит Валерии исполнительские, но пользуется ее именем. У нас терпение чрезмерное, но если бы заставить его доказать свое авторство, тогда бы посмотрели, на что он способен", – заявил продюсер.

Пригожин также отметил, что, несмотря на все это, Валерия продолжает исполнять песни Шульгина, но тот только получает выгоду. По словам продюсера, во время развода бывший супруг оставил певицу без недвижимости, а его требования он назвал ненасытными.

Валерия и Александр Шульгин поженились в 90-х и воспитывали троих детей – дочь Анну и сыновей Артемия и Арсения. В 2002 году их брак распался.

Ранее Пригожин резко ответил экс-супругу Валерии, который обвинил певицу в изменах. 

Айсулу Омарова
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