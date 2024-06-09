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Певица Валерия и Иосиф Пригожин показали, как отметили 20-ю годовщину свадьбы

певица Валерия и ее супруг отметили 20-летие, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 21:07 Фото: Instagram/valeriya
9 июня российская певица Валерия опубликовала кадры со свидания со своим мужем Иосифом Пригожиным, сообщает Zakon.kz.

Таким образом пара рассказала подписчикам, как они отметили 20-ю годовщину свадьбы.

"В этот раз отметили вдвоем наше 20-летие. Романтично, красиво и вкусно", – подписала артистка.

Помимо кадра с огромным букетом роз, артистка опубликовала видео, в котором пара целуется после того, как задувает свечи.

В комментариях поздравила певица Слава, телеведущая Екатерина Стриженова:

– Поздравляю вас, любимые! Помню, как пришла к вам на свадьбу! Был незабываемый праздник! Только вперед, только вместе! – написала Слава.

– Лера, поздравляю вас – длинный путь вместе! Мы с мужем отмечаем наш день свадьбы только вдвоем, – поздравила пару Стриженова.

Ранее сообщалось, что певица Валерия и Иосиф Пригожин празднуют фарфоровую свадьбу.

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