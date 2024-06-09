Певица Валерия и Иосиф Пригожин показали, как отметили 20-ю годовщину свадьбы

Таким образом пара рассказала подписчикам, как они отметили 20-ю годовщину свадьбы.

Помимо кадра с огромным букетом роз, артистка опубликовала видео, в котором пара целуется после того, как задувает свечи.

В комментариях поздравила певица Слава, телеведущая Екатерина Стриженова:

– Поздравляю вас, любимые! Помню, как пришла к вам на свадьбу! Был незабываемый праздник! Только вперед, только вместе! – написала Слава.

– Лера, поздравляю вас – длинный путь вместе! Мы с мужем отмечаем наш день свадьбы только вдвоем, – поздравила пару Стриженова.