Певица Валерия и Иосиф Пригожин показали, как отметили 20-ю годовщину свадьбы
Фото: Instagram/valeriya
9 июня российская певица Валерия опубликовала кадры со свидания со своим мужем Иосифом Пригожиным, сообщает Zakon.kz.
Таким образом пара рассказала подписчикам, как они отметили 20-ю годовщину свадьбы.
"В этот раз отметили вдвоем наше 20-летие. Романтично, красиво и вкусно", – подписала артистка.
Помимо кадра с огромным букетом роз, артистка опубликовала видео, в котором пара целуется после того, как задувает свечи.
В комментариях поздравила певица Слава, телеведущая Екатерина Стриженова:
– Поздравляю вас, любимые! Помню, как пришла к вам на свадьбу! Был незабываемый праздник! Только вперед, только вместе! – написала Слава.
– Лера, поздравляю вас – длинный путь вместе! Мы с мужем отмечаем наш день свадьбы только вдвоем, – поздравила пару Стриженова.
Ранее сообщалось, что певица Валерия и Иосиф Пригожин празднуют фарфоровую свадьбу.
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