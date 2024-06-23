Певица Анна Семенович показала своего женатого бойфренда

21 июня на своей странице в Instagram певица Анна Семенович прокомментировала романтические отношения с женатым мужчиной, сообщает Zakon.kz.

Со слов певицы и профессиональной фигуристки, она устала от сплетен о ее личной жизни, поэтому решила развеять все слухи. Так стало известно, что они познакомились с Денисом чуть больше года назад. На тот момент его с бывшей супругой связывали исключительно юридические отношения. Семенович уверяет подписчиков, что тогда Денис уже не жил в браке с супругой.

Далее она решила уточнить, что сейчас женщина с ребенком поживают в Германии, а бракоразводный процесс занимает очень много времени. В данное время он якобы проходит активную стадию развития.

"Мы счастливы, у нас все хорошо. Не читайте сплетни!", – подытожила экс-солистка группы "Блестящие".

Ее коллега по певческому цеху Валерия и Иосиф Пригожин отметили в этом месяце фарфоровую свадьбу.