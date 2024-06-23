Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Певица Анна Семенович показала своего женатого бойфренда

Отношения, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2024 07:00 Фото: Instagram/ann_semenovich
21 июня на своей странице в Instagram певица Анна Семенович прокомментировала романтические отношения с женатым мужчиной, сообщает Zakon.kz.

Со слов певицы и профессиональной фигуристки, она устала от сплетен о ее личной жизни, поэтому решила развеять все слухи. Так стало известно, что они познакомились с Денисом чуть больше года назад. На тот момент его с бывшей супругой связывали исключительно юридические отношения. Семенович уверяет подписчиков, что тогда Денис уже не жил в браке с супругой.

Далее она решила уточнить, что сейчас женщина с ребенком поживают в Германии, а бракоразводный процесс занимает очень много времени. В данное время он якобы проходит активную стадию развития.

"Мы счастливы, у нас все хорошо. Не читайте сплетни!", – подытожила экс-солистка группы "Блестящие".

Ее коллега по певческому цеху Валерия и Иосиф Пригожин отметили в этом месяце фарфоровую свадьбу.

Читайте также

Димаш Кудайберген заинтриговал подписчиков новыми фото, сделанными в Алматы
Димаш Кудайберген заинтриговал подписчиков новыми фото, сделанными в Алматы
Роды
Известная актриса рассказала о четвертых родах в домашних условиях
Известный блогер рассказал, как на него орала матом Ксения Собчак
Известный блогер рассказал, как на него орала матом Ксения Собчак
Алия Абди
Россия 2024 год Музыканты Семья Знаменитости Любовь Отношения
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения
Ученые установили связь между группой крови и риском ожирения
Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена
Посольство Германии обратилось к казахстанцам с предупреждением из-за оформления шенгена
Генпрокуратура РК сделала заявление по факту покушения на убийство Айдоса Садыкова
Покушение на Айдоса Садыкова: Генпрокуратура Казахстана сделала заявление
Названы пять регионов Казахстана, в которых в ближайшие 10 дней ожидается засуха
Названы пять регионов Казахстана, в которых в ближайшие 10 дней ожидается засуха
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: