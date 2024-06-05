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Певица Валерия и Иосиф Пригожин празднуют фарфоровую свадьбу

Праздник, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 08:15 Фото: Instagram/valeriya
5 июня певица Валерия и Иосиф Пригожин отмечают фарфоровую свадьбу, сообщает Zakon.kz.

Радостным событием российская певица поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram. Она опубликовала архивное видео с церемонии бракосочетания 20-летней давности. Таким образом, пара претендует на звание самой крепкой семьи российского шоу-бизнеса.

"Смотрю на эти кадры – как вчера все было, а ведь уже 20 лет прошло. Тогда мало кто верил, что у нас все по-настоящему, а мы вот оно как – сегодня отмечаем фарфоровую свадьбу. Что бы ни происходило, мы есть друг у друга, в нашей жизни есть любовь, и это самое большое счастье", – эмоционально поделилась певица.

В комментариях появился друг семьи и коллега по сцене Филипп Киркоров, которого тоже удивила скоротечность времени. "Как летит время!" – немногословно отметил он.

Праздник, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 08:15

Фото: Instagram/valeriya

А 2 июня Киркоров трогательно обратился к своему 92-летнему отцу.

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