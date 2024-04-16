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Модно, но опасно: Анна Семенович призналась, что принимала препараты для похудения

певица, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 20:45 Фото: Instagram/ann_semenovich
46-летняя российская певица Анна Семенович призналась, что принимала "модный препарат" для похудения. Как выяснилось, препарат опасен для здоровья, сообщает Zakon.kz.

Семенович в Instagram рассказала эндокринологу, что ей прописали лекарство от диабета для снижения веса. Она пользовалась им некоторое время, но затем препарат сняли с продажи. Врач предостерегла артистку, что использование этого лекарства для диабетиков несет большие риски.

"Очень опасно. Очень много случаев, когда не то действующее вещество могли упаковать. Очень много случаев, когда в этой упаковке было не то действующее вещество, и это действительно опасно", – рассказала эндокринолог.

Семенович посоветовала подписчикам подобные препараты принимать строго по назначению врача и не покупать их с рук.

"Нужно сдать анализы и посмотреть, какие дефициты у вас в организме! Сдать кровь на сахар и гормоны, и потом пойти к эндокринологу, и он вам подскажет, но только по вашим анализам!" – заявила певица.

Ученые Казахстана утверждают, что с каждым годом в стране растет количество граждан, страдающих ожирением. В то же время на просторах интернета предлагается масса средств для похудения от различных "гуру". Сколько же денег нужно потратить, чтобы реально похудеть, выяснял Zakon.kz.

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