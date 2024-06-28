Сериал "Мошенники" стал победителем в номинации "Лучший сериал года"
Авторы сериала обратились к одной из самых сложных проблем нашего общества – процветанию мошенничества и различных преступных схем отъема денег у честных граждан.
Идея была проста – показать, как живет и работает среднестатистическая преступная группировка с одной целью – предупредить казахстанцев, призвать их быть более осторожными и менее доверчивыми.
Сериал вызвал общественный резонанс, получил огромное количество положительных отзывов и благодарностей от зрителей. Своевременность поднятой в сериале проблемы отметили многие ведущие журналисты и блогеры в социальных сетях. О сериале узнали и за пределами Казахстана.
Фото: НТК
Проект "Мошенники" стал одним из успешных кейсов канала по продаже собственного проекта на международном интернет-сервисе "Кинопоиск".
По итогам 2023 года рейтинг сериала "Мошенники" на "Кинопоиске" составляет 8.0. Сериал получил 63 406 положительных оценок.
Премьера сериала состоялась в октябре 2023 года. Это совместный проект НТК и компании B.A.S PRODUCTION.
Над сериалом работали:
- Олжас Нурбай, режиссер-постановщик, исполнитель главной роли (Максат)
- Ильхан Исхакбеков, автор сценария
- Рустем Омаров, продюсер, автор идеи, исполнитель главной роли (Дамир)
- Азамат Нигманов, актер (Фархат)
- Фариза Ескермес, актриса (Диана)
- Акылхан Алмасов, актер (Берик)
- Самал Нурбаева, актриса (Макпал)
- Ильяс Жалбай, актер (Кайсар)
- Ернар Себетов, актер (Даулет)
Партнерский материал.