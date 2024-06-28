Сериал "Мошенники" стал победителем в номинации "Лучший сериал года" национальной телевизионной премии "Тұмар".

Авторы сериала обратились к одной из самых сложных проблем нашего общества – процветанию мошенничества и различных преступных схем отъема денег у честных граждан.

Идея была проста – показать, как живет и работает среднестатистическая преступная группировка с одной целью – предупредить казахстанцев, призвать их быть более осторожными и менее доверчивыми.

Сериал вызвал общественный резонанс, получил огромное количество положительных отзывов и благодарностей от зрителей. Своевременность поднятой в сериале проблемы отметили многие ведущие журналисты и блогеры в социальных сетях. О сериале узнали и за пределами Казахстана.

Фото: НТК

Проект "Мошенники" стал одним из успешных кейсов канала по продаже собственного проекта на международном интернет-сервисе "Кинопоиск".

По итогам 2023 года рейтинг сериала "Мошенники" на "Кинопоиске" составляет 8.0. Сериал получил 63 406 положительных оценок.

Премьера сериала состоялась в октябре 2023 года. Это совместный проект НТК и компании B.A.S PRODUCTION.

Над сериалом работали:

Олжас Нурбай, режиссер-постановщик, исполнитель главной роли (Максат)

Ильхан Исхакбеков, автор сценария

Рустем Омаров, продюсер, автор идеи, исполнитель главной роли (Дамир)

Азамат Нигманов, актер (Фархат)

Фариза Ескермес, актриса (Диана)

Акылхан Алмасов, актер (Берик)

Самал Нурбаева, актриса (Макпал)

Ильяс Жалбай, актер (Кайсар)

Ернар Себетов, актер (Даулет)

Партнерский материал.