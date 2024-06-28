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Сериал "Мошенники" стал победителем в номинации "Лучший сериал года"

фильм, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 19:14 Фото: НТК
Сериал "Мошенники" стал победителем в номинации "Лучший сериал года" национальной телевизионной премии "Тұмар".

Авторы сериала обратились к одной из самых сложных проблем нашего общества – процветанию мошенничества и различных преступных схем отъема денег у честных граждан.

Идея была проста – показать, как живет и работает среднестатистическая преступная группировка с одной целью – предупредить казахстанцев, призвать их быть более осторожными и менее доверчивыми.

Сериал вызвал общественный резонанс, получил огромное количество положительных отзывов и благодарностей от зрителей. Своевременность поднятой в сериале проблемы отметили многие ведущие журналисты и блогеры в социальных сетях. О сериале узнали и за пределами Казахстана.

фильм получил награду, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2024 19:14

Фото: НТК

Проект "Мошенники" стал одним из успешных кейсов канала по продаже собственного проекта на международном интернет-сервисе "Кинопоиск".

По итогам 2023 года рейтинг сериала "Мошенники" на "Кинопоиске" составляет 8.0. Сериал получил 63 406 положительных оценок.

Премьера сериала состоялась в октябре 2023 года. Это совместный проект НТК и компании B.A.S PRODUCTION.

Над сериалом работали:

  • Олжас Нурбай, режиссер-постановщик, исполнитель главной роли (Максат)
  • Ильхан Исхакбеков, автор сценария
  • Рустем Омаров, продюсер, автор идеи, исполнитель главной роли (Дамир)
  • Азамат Нигманов, актер (Фархат)
  • Фариза Ескермес, актриса (Диана)
  • Акылхан Алмасов, актер (Берик)
  • Самал Нурбаева, актриса (Макпал)
  • Ильяс Жалбай, актер (Кайсар)
  • Ернар Себетов, актер (Даулет)

Партнерский материал.

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