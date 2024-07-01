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Алсу снова и более жестко высказалась о предполагаемой любовнице мужа

Алсу высказалась о любовнице мужа, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 12:34 Фото: Instagram/alsou_a
Российская певица Алсу снова "прошлась" по предполагаемой любовнице мужа Яна Абрамова, сообщает Zakon.kz.

В этот раз она это сделала в сторис в своем Instagram.

"К моему удивлению, не все правильно поняли мою фразу про "девушку с низким социальным статусом". Поясняю. Меня застали немного врасплох своим прямым вопросом, но, конечно же, я говорила про девушку с низкой социальной ответственностью. Еще таких называют представительницами древнейшей профессии. Надеюсь, теперь понятно. И да, я всегда молчала "в тряпочку", но, честно говоря, даже у таких, как я, наступает предел терпения. Я не люблю вранье, не люблю лицемерие и притворство. Вещи надо называть своими именами", – написала Алсу.
Алсу высказалась о любовнице мужа, фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2024 12:34

Фото: Instagram/alsou_a

И пошутила дальше, что "сделала ей рекламу, бизнес будет процветать".

"Ждем слезное интервью с оправданиями и историями о непроработанных детских травмах", – дополнила позже певица.

Ранее Алсу заявила журналистам, что не собирается обсуждать личные связи бывшего мужа, поскольку "не желает опускаться до такого уровня". И охарактеризовала любовниц Абрамова как женщин с низким социальным статусом. Российские СМИ уже не сомневаются в том, что речь идет о бывшей возлюбленной Тимати модели Анастасии Решетовой.

Алсу и Ян Абрамов должны были развестись 27 июня. Но этого не случилось из-за просьбы бизнесмена дать два месяца на примирение.

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