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Алсу и Нюша разводятся с мужьями

певицы Алсу и Нюша, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 22:52 Фото: Instagram/alsou_a/nyusha_nyusha
Мировой судебный участок Пресненского района Москвы зарегистрировал дело о расторжении брака между российской певицей Алсу и ее супругом, предпринимателем Яном Абрамовым, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, певица значится в этом деле истцом, что может означать, что именно она инициировала гражданское производство.

Как уточняется, брак между процессуальными оппонентами был заключен в 2006 году, у пары трое детей.

Также издание пишет, что в один день с Алсу также зарегистрирован иск певицы Нюши о расторжении брака с супругом, сообщается на портале мировых судей Москвы.

7 мая уже сообщалось, что певица Нюша (Анна) Шурочкина разводится с мужем Игорем Сивовым.

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