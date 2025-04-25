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Культура и шоу-бизнес

Алсу пришлось отказаться от претензий к бывшему мужу и его родственникам

Завершился суд Алсу и Яна Абрамова, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 00:02 Фото: Instagram/alsou_a
25 апреля закончился процесс Алсу Абрамовой против бывшего мужа Яна Абрамова, сообщает Zakon.kz.

Об этом торжественно заявил адвокат Яна Абрамова Александр Добровинский в своем Telegram-канале. Со слов звездного адвоката, он умело расставил ловушки по всему ходу судебного процесса.

"Благополучно противоположная сторона в эти ловушки попала", – торжествует Добровинский.

Результат следующий – Алсу Абрамова отказалась от всех претензий, коих было несметное количество к Яну Абрамову, к его родственникам и так далее и подобное. А это значит, что после отказа от иска Алсу больше не сможет выступить с аналогичными требованиями в суде.

"Все – тема закрыта", – подытожил адвокат Яна Абрамова.

Известная телеведущая Ксения Бородина, несмотря на развод матери и отчима-итальянца, сохранила с ним дружеские отношения.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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