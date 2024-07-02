Тимати назвал причины ухода с большой сцены

Сегодня, 2 июля 2024 года, хип-хоп-исполнитель и предприниматель Тимати (Тимур Юнусов) рассказал, почему ушел с большой сцены и больше не выступает с сольными концертами, сообщает Zakon.kz.

По словам артиста, в середине 2017 года со сцены СК "Олимпийский", завершая сольный концерт, он сказал, что это будет последний большой концерт в Москве в ближайшие 5-7 лет.

"Знаменательно и то, что эта культовая площадка, находящаяся в двух домах от моего дома, где я вырос, также пустила меня как последнего артиста перед ее полным сносом. Я сдержал обещание и не выступал после тура практически нигде, за исключением частных мероприятий", – отметил Тимати.

Он подчеркнул, что решение это было осознанным и взвешенным, и состояло из двух аспектов:

первый – это то, что я понял, что моей любимой дочке пять лет, а отец всегда на студии или на гастролях, а время летит, и она уже больше маленькой никогда не будет, запомнив папу только где-то там на сцене и в телевизоре, а не как папу, который учил ее серфингу и был на всех ее отчетных концертах, праздниках или просто гуляющим с ней в парке;

второй – это наступающий рубеж кризиса среднего возраста.

"Когда за 25 лет в индустрии, достигнув всех возможных вершин внутри страны и местами за ее пределом, нужно либо оставаться в этой петле до старости и всегда опираться на профильную профессию, понимая издержки временной актуальности, вечно бежать куда-то за трендом, стараясь быть молодым, и в итоге соскуфиться (состариться – как пояснил мне Крид), либо сломать свою систему и пройти большую внутреннюю трансформацию, чтобы поменять кардинально все в своей жизни. Я выбрал второе, хотя, зная себя, другого выбора и не было. Карантин подарил мне свободу, сына и совсем другие приоритеты. Время на семью, бизнес, серфинг и возможность превратить бывшую профессию в хобби, никак не зависящее от жизненного обеспечения". Тимати

Хип-хоп-исполнитель отметил, что ему сейчас не важно, есть ли его треки в чартах, их прослушивания и скачивания.

"Они есть в сердцах людей, которые выросли со мной, и на глазах которых выросла вся моя история как музыканта за 25 лет деятельности. Это получается уже несколько поколений, я вам за это безмерно благодарен. Вы дали мне релевантность и веру в то, что этот путь был пройден не зря. Вы до сих пор знаете наизусть многие песни и связанные с ними истории. Это очень приятно и круто. Иногда, выходя на сцену, я чувствую, как мне всего этого не хватало, и я как будто бы вернулся, никуда не уходив, но только иногда", – заключил Тимати.

В ноябре 2023 года Тимати шокировал аудиторию фотосессией, сделанной в водах Мальдивских островов с одной из самых опасных акул.