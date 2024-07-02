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Игорь Николаев решил уехать на Сахалин

Игорь Николаев решил уехать на Сахалин, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 18:00 Фото: Instagram/igor_nikolaev_music
64-летний российский музыкант Игорь Николаев поделился с подписчиками своими грандиозными планами. Оказалось, что народный артист отправляется с гастролями на остров Сахалин, сообщает Zakon.kz.

О будущем выступлении стало известно из публикации композитора на странице в Instagram.

"Очень волнительно приехать на свою малую родину, на остров Сахалин с творческим вечером! Спасибо за прекрасную идею великолепной певице Ларисе Долиной! Сахалинцы – студенты Академии Долиной споют мои песни в сопровождении Сахалинского эстрадно-симфонического оркестра вместе со мной и с Ларисой Александровной, это будет признанием в любви к своему родному острову и к своим землякам!"Игорь Николаев

Стоит отметить, что народный артист России родился в городе Холмске, который расположен на юго-западном побережье острова Сахалин.

Также в 1998 году Николаев выпустил композицию под названием "Человек, влюбленный в Сахалин".

В начале июня 2024 года стало известно, что Николаев попал в скандал. Блогер Карина Мурашкина обвинила его в вымогательстве 1,5 млн рублей (чуть более 7,5 млн тенге). Подробнее можно прочитать здесь.

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