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Игорь Николаев потребовал 7,5 млн тенге у блогера за хит "Выпьем за любовь"

Игорь Николаев потребовал 7,5 млн тенге у блогера за хит &quot;Выпьем за любовь&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 12:26 Фото: Instagram/igor_nikolaev_music, Instagram/lovemurmur
64-летний российский композитор Игорь Николаев попал в скандал. Блогер Карина Мурашкина обвинила его в вымогательстве 1,5 млн рублей (чуть более 7,5 миллионов тенге), сообщает Zakon.kz.

Мурашкина выступила с заявлением в своем Telegram-канале.

"Игорь Николаев требует от меня 1,5 миллиона, а может и больше. Эта сумма постоянно увеличивается", – пояснила она.

Денежную компенсацию, по словам блогера, композитор намерен получить за нарушение авторских прав. Музыкант якобы добился удаления блога девушки, где она зарабатывала, снимая видео под песню артиста "Выпьем за любовь".

"Вот так. Снимаешь контент. Популяризируешь артистов, а потом из тебя миллионы вымогают. И шантажируют. Я устала реветь, нервничать, ходить к психиатру и держать это в себе. Это несправедливо. Блогеры коллеги, будьте аккуратнее, когда снимаете Reels под песни наших артистов. Можно потом влипнуть!" Карина Мурашкина

Сам же Игорь Николаев пока не прокомментировал слова блогера.

В конце 2023 года Николаева осудили за фото с молодой певицей. Тогда он опубликовал снимок с исполнительницей хита "Солнце Монако" Люсей Чеботиной. Однако комментаторам пришлась не по душе подобная фотография.

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