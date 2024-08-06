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Игорь Николаев сообщил о пополнении в семье

Игорь Николаев сообщил о пополнении в семье, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 13:30 Фото: Instagram/igor_nikolaev_music
64-летний российский музыкант Игорь Николаев решил поделиться с общественностью радостной новостью. В его семье произошло долгожданное пополнение, сообщает Zakon.kz.

Это известие народный артист России озвучил на личной странице в Instagram 5 августа 2024 года.

"Первая встреча Вероники и Герды! У нас новый член семьи!" – сказано в подписи к фотографиям.

В мае 2024 года Николаев рассказал, что их любимая собака, которой было 14 лет, скончалась от онкологии. Тогда он тоже сообщил об этом поклонникам.

Что касается детей, то у Николаева есть 8-летняя дочь Вероника от певицы Юлии Проскуряковой. От первого брака с одноклассницей у певца также есть 46-летняя дочь Юлия.

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Летом 2024 года Николаев попал в скандал. Блогер Карина Мурашкина обвинила его в вымогательстве 1,5 млн рублей (чуть более 7,5 миллиона тенге).

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