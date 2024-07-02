Дэвид Бекхэм опубликовал редкое фото с 75-летней мамой

Известный английский футболист Дэвид Бекхэм 2 июля 2024 года поделился редкими кадрами с мамой Сандрой Джоржиной Уэст, сообщает Zakon.kz.

Снимок с 75-летней родительницей именитый спортсмен опубликовал в Instagram.

"Одно из моих любимых спортивных событий в году. Всегда люблю бывать на Уимблдоне", – написал под публикацией Дэвид Бекхэм.

Комментаторам фото Дэвида с мамой понравилось. Они отметили, что она, как и сын, очень любит Уимблдон:

"Два моих любимых человека".

"Прекрасный день с твоей мамой!"

"Мне нравится, что ты всегда берешь свою маму".

"Она – одна на миллион, и я знаю, как сильно она любит Уимблдон".

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В начале июня 2024 года стало известно, что Чарльз III выбрал Дэвида Бекхэма послом своего фонда. Подробнее об этом можете узнать здесь.