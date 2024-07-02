Дэвид Бекхэм опубликовал редкое фото с 75-летней мамой
Фото: Instagram/davidbeckham
Известный английский футболист Дэвид Бекхэм 2 июля 2024 года поделился редкими кадрами с мамой Сандрой Джоржиной Уэст, сообщает Zakon.kz.
Снимок с 75-летней родительницей именитый спортсмен опубликовал в Instagram.
"Одно из моих любимых спортивных событий в году. Всегда люблю бывать на Уимблдоне", – написал под публикацией Дэвид Бекхэм.
Комментаторам фото Дэвида с мамой понравилось. Они отметили, что она, как и сын, очень любит Уимблдон:
- "Два моих любимых человека".
- "Прекрасный день с твоей мамой!"
- "Мне нравится, что ты всегда берешь свою маму".
- "Она – одна на миллион, и я знаю, как сильно она любит Уимблдон".
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В начале июня 2024 года стало известно, что Чарльз III выбрал Дэвида Бекхэма послом своего фонда. Подробнее об этом можете узнать здесь.
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