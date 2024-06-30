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Невестка семьи Бекхем намерена судиться из-за умершей собаки

Собака, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 08:48 Фото: Instagram/nicolaannepeltzbeckham
Никола Пельтц собирается подать в суд на грумеров, которые обслуживали ее покойную чихуахуа Налу, сообщает Zakon.kz.

В середине июня американская актриса Никола Пельтц и ее муж Бруклин Бекхем негодовали по поводу утраты на своих страницах в Instagram. Оттуда стало известно, что чихуахуа по кличке Нала прожила с Николой девять лет и неожиданно умерла после посещения грумера.

Теперь же, по данным издания TMZ, Никола наняла команду адвокатов. По всей вероятности, она намерена подавать в суд на груминг-компанию.

Собака, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 08:48

Фото: Instagram/nicolaannepeltzbeckham

Актриса уверена, что до поездки в салон собака была совершенно здорова, а когда ее вернули, то у собаки начались проблемы с дыханием. Судебный процесс затевается не столько ради денег, сколько намерениями невестки благородного семейства защитить домашних питомцев.

Собака, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 08:48

Фото: Instagram/nicolaannepeltzbeckham

Комментаторы дружно поддержали такое решение Николы. По их мнению, хороший и дорогой грумер не должен допускать стрессовую ситуацию у животных. Поскольку, по мнению большинства, смерть собаки наступила именно из-за стресса.

Собака, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2024 08:48

Фото: Instagram/nicolaannepeltzbeckham

Другие же считают, что собак данной породы вовсе незачем стричь. Поскольку это приводит к нарушению теплообмена.

Недавно в США прошел конкурс "Самая уродливая собака в мире".

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