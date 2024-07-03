Решетова решила действовать после обвинений ее в связи с мужем Алсу

Российская модель Анастасия Решетова решила ответить на обвинение в любовной связи с мужем певицы Алсу обращением в полицию, сообщает Zakon.kz.

Об этом "Ленте.ру" рассказал ее адвокат Сергей Жорин. Бывшая возлюбленная Тимати хочет засудить блогера и психолога Веронику Степанову. По словам Решетовой, последняя оклеветала ее, распространяя в личном Telegram-канале ложную информацию.

"Опубликованные Степановой сведения характеризуют меня в глазах общества как безнравственного и аморального человека, которым я не являюсь, а также формируют у читателей публикации негативное мнение о моей личности. Таким образом, указанные сведения порочат мою честь и достоинство", – говорится в заявлении Анастасии Решетовой.

Фото: t.me/Вероника Степанова

Ее адвокат согласен с позицией клиентки.

"Анастасия Решетова подверглась кибербуллингу из-за слухов и домыслов, не имеющих никакого отношения к действительности", – сказал он.

Скандал Решетовой и Степановой разгорелся на фоне развода Алсу с мужем Яном Абрамовым. При этом сама Алсу не раз высказалась о предполагаемой любовнице супруга.