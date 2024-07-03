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Решетова решила действовать после обвинений ее в связи с мужем Алсу

Решетова подаст в суд на блогера, Алсу, муж, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 16:02 Фото: Instagram/volkonskaya.reshetova
Российская модель Анастасия Решетова решила ответить на обвинение в любовной связи с мужем певицы Алсу обращением в полицию, сообщает Zakon.kz.

Об этом "Ленте.ру" рассказал ее адвокат Сергей Жорин. Бывшая возлюбленная Тимати хочет засудить блогера и психолога Веронику Степанову. По словам Решетовой, последняя оклеветала ее, распространяя в личном Telegram-канале ложную информацию.

"Опубликованные Степановой сведения характеризуют меня в глазах общества как безнравственного и аморального человека, которым я не являюсь, а также формируют у читателей публикации негативное мнение о моей личности. Таким образом, указанные сведения порочат мою честь и достоинство", – говорится в заявлении Анастасии Решетовой.
Решетова, Алсу, скандал, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 16:02

Фото: t.me/Вероника Степанова

Ее адвокат согласен с позицией клиентки.

"Анастасия Решетова подверглась кибербуллингу из-за слухов и домыслов, не имеющих никакого отношения к действительности", – сказал он.

Скандал Решетовой и Степановой разгорелся на фоне развода Алсу с мужем Яном Абрамовым. При этом сама Алсу не раз высказалась о предполагаемой любовнице супруга.

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