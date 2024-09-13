Решетова прокомментировала обвинения в романе с Яном Абрамовым и разгневала Алсу

Российская модель и блогер Анастасия Решетова рассказала о том, как тяжело переживала травлю, связанную с громким скандалом с певицей Алсу, сообщает Zakon.kz.

Своими переживаниями она поделилась в интервью со стилистом Алеко Надиряном.

"Наверное, я заслужила пройти через такую турбулентность. Это было, как будто меня перемалывали через жернова", — поделилась знаменитость.

Решетова отметила, что буллинг затронул не только ее саму, но и членов ее семьи. Особенно болезненно модель реагировала на атаки, касавшиеся ее сына Ратмира. По ее словам, в какой-то момент ей пришлось прибегнуть к медикаментам, чтобы справиться с тревожным состоянием.

"Конечно, приходили разные мысли, но я научилась контролировать себя и справляться со стрессом. На самом деле, я даже благодарна, что это произошло, ведь это была отличная тренировка", — призналась Решетова.

Она также отметила, что травля сопровождала ее на протяжении долгого времени. Всегда находились люди, готовые "напасть" на нее. Однако Решетова подчеркнула, что старается не выносить свои личные проблемы на публику, несмотря на то, что в шоу-бизнесе это стало нормой.

На следующий день после выхода интервью российская певица Алсу написала гневный комментарий.

"Меня удивляют лицемеры! Кого вы пытаетесь обмануть и ввести в заблуждение, когда "Твой господь знает о том, что кроется в груди" (Коран 28:69)", — написала Алсу.

Напомним, что ранее сообщалось, что Решетова приняла ислам.

27 мая 2024 года стало известно, что Алсу подала на развод с Яном Абрамовым после 18 лет брака. Сначала это шокировало поклонников певицы и они сочувствовали ей. Но спустя некоторое время фанаты отметили, что расторжение брака исполнительнице хита "Зимний сон" пошло на пользу.

27 августа 2024 года стало известно, что Алсу и Ян Абрамов официально развелись. Также сообщалось, что в разводе пары обвинили российскую модель и бывшую гражданскую супругу Тимати Анастасию Решетову.

