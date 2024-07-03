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В Астане пройдет шоу-концерт в честь Дня домбры

В Астане пройдет шоу-концерт в честь Дня домбры, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2024 18:32 Фото: Zakon.kz
В Астане 7 июля на территории ЭКСПО пройдет праздничное шоу-концерт "Заманауи домбыра", посвященное национальному Дню домбры, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 3 июля официальный сайт акимата Астаны, концепция концертной программы – это музыкальный перформанс с использованием мультимедийных интерактивных технологий, нацеленный на исследование и демонстрацию потенциала казахского этнического инструмента домбра в сочетании с современным балетом.

"Как отметили организаторы мероприятия, путем коллаборации музыкантов, художников, артистов балета и графических специалистов будет создано инновационное звуковое и визуальное произведение, в которых домбра будет играть центральную роль", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что шоу направлено на популяризацию национального инструмента среди известных казахстанских исполнителей, а также жителей и гостей столицы.

Ведущие праздничного концерта – Марат Оралгазин и Еркебулан Мырзабек.

Гости вечера: Kalifarniya, Актоты Болшова, этно-фольклорный ансамбль "Коркыт", ансамбль домбристов виртуозов "Серпер", этно группа "SAZ", группы "Steppe Sons", "Assyl", "T&Y", "Арт-домбыра", "Aldaspan", Dj Годунов.

Мероприятие пройдет на территории ЭКСПО 7 июля в 18:00.

Ранее сообщалось, что в преддверии дня столицы и проведения саммита ШОС 3 июля в Ботаническом саду столицы будет запущен салют

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