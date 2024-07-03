В Астане пройдет шоу-концерт в честь Дня домбры
Как пишет 3 июля официальный сайт акимата Астаны, концепция концертной программы – это музыкальный перформанс с использованием мультимедийных интерактивных технологий, нацеленный на исследование и демонстрацию потенциала казахского этнического инструмента домбра в сочетании с современным балетом.
"Как отметили организаторы мероприятия, путем коллаборации музыкантов, художников, артистов балета и графических специалистов будет создано инновационное звуковое и визуальное произведение, в которых домбра будет играть центральную роль", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что шоу направлено на популяризацию национального инструмента среди известных казахстанских исполнителей, а также жителей и гостей столицы.
Ведущие праздничного концерта – Марат Оралгазин и Еркебулан Мырзабек.
Гости вечера: Kalifarniya, Актоты Болшова, этно-фольклорный ансамбль "Коркыт", ансамбль домбристов виртуозов "Серпер", этно группа "SAZ", группы "Steppe Sons", "Assyl", "T&Y", "Арт-домбыра", "Aldaspan", Dj Годунов.
Мероприятие пройдет на территории ЭКСПО 7 июля в 18:00.
Ранее сообщалось, что в преддверии дня столицы и проведения саммита ШОС 3 июля в Ботаническом саду столицы будет запущен салют.