Жителей Астаны ждет салют в честь дня столицы и саммита ШОС

В преддверии дня столицы и проведения саммита ШОС 3 июля в ботаническом саду столицы будет запущен салют, передает Zakon.kz.

Ориентировочное время запуска фейерверка – между 22:00 и 22:30. Салют будет организован за счет частных спонсорских средств, сообщает акимат города.

В целях технической подготовки 3 июля с 19:00 частично территория ботсада будет перекрыта.

"Это ограждение необходимо для отделения технической зоны ради безопасности граждан. Наблюдать за салютом можно будет с прилегающих территорий, в том числе с территории сквера "Улытау".

6 июля, в 18:00 на территории ЭКСПО состоится праздничный концерт на открытом воздухе. По завершении концерта планируется проведение светового шоу дронов. Ориентировочное время проведения шоу дронов – 22:15 (22:30).

Ранее появилась информация, как будут работать поликлиники и больницы во время саммита ШОС в Астане.