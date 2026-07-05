#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+28°
$
485.95
565.74
6.83
События

В Алматы состоялся праздничный концерт "Домбыра – дастан", посвященный Национальному дню домбры

концерт, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 14:08 Фото: акимат Алматы
В Алматы в честь Национального дня домбры при поддержке акимата города состоялся масштабный праздничный концерт "Домбыра – дастан", сообщает Zakon.kz.

Масштабное культурное мероприятие прошло на открытой площадке Театра традиционного искусства "Алатау", собрав тысячи жителей и гостей города, став ярким праздником казахского национального искусства и культуры.

концерт, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 14:08

Фото: акимат Алматы

В концертной программе приняли участие известные исполнители традиционной и эстрадной музыки Казахстана, представив зрителям насыщенную программу, отражающую богатство национального музыкального наследия. На сцене выступили группа "МузАРТ", Рамазан Стамгазиев, Айгуль Косанова, Баглан Бабижан, Тилеулес Курмангалиев, Нуркен Аширов, Улжан Байбосынова, Шолпан Даржанова, Мурат Абугазы, Ардак Исатаева, Ардак Елеусиз, Тогжан Умбет, Еркин Шукиман, Сая Махамбет, группа "Қоңыр", Государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы и Государственный академический театр танца "Салтанат". Их яркие выступления наглядно продемонстрировали глубину, самобытность и преемственность национального искусства.

концерт, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 14:08

Фото: акимат Алматы

В ходе концерта прозвучали кюи, терме, народные песни и современные музыкальные произведения, гармонично объединившие многовековые традиции и современное звучание казахской культуры. Мелодии домбры позволили зрителям глубже почувствовать богатую историю народа, силу национального духа, идеалы единства и преемственности поколений.

концерт, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 14:08

Фото: акимат Алматы

Праздничный концерт "Домбыра – дастан" подарил жителям и гостям Алматы атмосферу настоящего праздника, яркие эмоции и незабываемые впечатления. Мероприятие под открытым небом стало значимой культурной площадкой, объединившей представителей разных поколений вокруг общих духовных и национальных ценностей.

люди, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 14:08

Фото: акимат Алматы

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Айсулу Омарова
Читайте также
В Алматы состоялся праздничный концерт ко Дню Республики
18:19, 24 октября 2023
В Алматы состоялся праздничный концерт ко Дню Республики
В Астане пройдет шоу-концерт в честь Дня домбры
18:32, 03 июля 2024
В Астане пройдет шоу-концерт в честь Дня домбры
Национальный день домбры, праздник, концерт
18:31, 06 июля 2025
Песни, танцы и народные кюи: алматинцы отмечают Национальный день домбры
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Елимай&quot; сделал заявление о травме Айбара Жаксылыкова
14:23, Сегодня
"Елимай" сделал заявление о травме Айбара Жаксылыкова
Ига Швёнтек прокомментировала поражение от Александры Эалы в третьем круге &quot;Уимблдона&quot;
13:53, Сегодня
Швёнтек прокомментировала поражение от Эалы в третьем круге "Уимблдона"
Официально: Иван Миладинович покинул &quot;Елимай&quot;
13:03, Сегодня
Официально: Иван Миладинович покинул "Елимай"
Проигрывавший &quot;Канело&quot; экс-чемпион мира Уильям Скулл одержал победу в Германии
12:40, Сегодня
Проигрывавший "Канело" экс-чемпион мира Уильям Скулл одержал победу в Германии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: