В Алматы состоялся праздничный концерт "Домбыра – дастан", посвященный Национальному дню домбры

В Алматы в честь Национального дня домбры при поддержке акимата города состоялся масштабный праздничный концерт "Домбыра – дастан", сообщает Zakon.kz.

Масштабное культурное мероприятие прошло на открытой площадке Театра традиционного искусства "Алатау", собрав тысячи жителей и гостей города, став ярким праздником казахского национального искусства и культуры.

Фото: акимат Алматы

В концертной программе приняли участие известные исполнители традиционной и эстрадной музыки Казахстана, представив зрителям насыщенную программу, отражающую богатство национального музыкального наследия. На сцене выступили группа "МузАРТ", Рамазан Стамгазиев, Айгуль Косанова, Баглан Бабижан, Тилеулес Курмангалиев, Нуркен Аширов, Улжан Байбосынова, Шолпан Даржанова, Мурат Абугазы, Ардак Исатаева, Ардак Елеусиз, Тогжан Умбет, Еркин Шукиман, Сая Махамбет, группа "Қоңыр", Государственный академический оркестр народных инструментов имени Курмангазы и Государственный академический театр танца "Салтанат". Их яркие выступления наглядно продемонстрировали глубину, самобытность и преемственность национального искусства.

Фото: акимат Алматы