Папа Франциск причислит геймера к лику святых
Фото: pixabay
У геймеров появится свой святой покровитель, сообщает Zakon.kz.
Как передает Vatican News, католическая церковь Ватикана канонизирует умершего от лейкемии Карло Акутиса. Он был компьютерным гиком и геймером.
Фото: Х/vaticannews_tam
Парень умер в 2006 году, а при жизни помогал бездомным, беднякам и прислуживал в храме. Карло даже готовился стать священником. Поводом для канонизации стали два события, которые признала церковь:
- бразильский мальчик вылечился от врожденного заболевания после того, как его мать помолилась Акутису;
- девочка из Коста-Рики исцелилась после посещения его могилы.
В этом году Папа Франциск официально признал второе "чудо". Процесс канонизации уже начался. К лику святых парня должны причислить в следующем году.
Фото: vaticannews.va
В прошлом месяце 20-летний житель Нью-Джерси прилетел во Флориду, чтобы подраться со своим ровесником из-за спора в онлайн-игре.
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