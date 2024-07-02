Папа Франциск причислит геймера к лику святых

У геймеров появится свой святой покровитель, сообщает Zakon.kz.

Как передает Vatican News, католическая церковь Ватикана канонизирует умершего от лейкемии Карло Акутиса. Он был компьютерным гиком и геймером.

Фото: Х/vaticannews_tam

Парень умер в 2006 году, а при жизни помогал бездомным, беднякам и прислуживал в храме. Карло даже готовился стать священником. Поводом для канонизации стали два события, которые признала церковь:

бразильский мальчик вылечился от врожденного заболевания после того, как его мать помолилась Акутису;

девочка из Коста-Рики исцелилась после посещения его могилы.

В этом году Папа Франциск официально признал второе "чудо". Процесс канонизации уже начался. К лику святых парня должны причислить в следующем году.

Фото: vaticannews.va

В прошлом месяце 20-летний житель Нью-Джерси прилетел во Флориду, чтобы подраться со своим ровесником из-за спора в онлайн-игре.