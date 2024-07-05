Риши Сунак и порномодель встретились в телестудии

4 июля британский премьер Риши Сунак и порномодель Бэкки Хольт встретились в телестудии утреннего шоу, сообщает Zakon.kz.

Накануне парламентских выборов британского премьера Риши Сунака пригласили в студию утреннего шоу ITV. Казалось бы нормальная практика, но информация об этом стала вирусной в СМИ и соцсетях. Вернее фотография, сделанная в студии. На ней запечатлен британский политик, который сидит на фоне полуобнаженной Бэкки Хольт и с интересом наблюдает за выступлением своей предшественницы по эфиру.

Фото: Instagram/becky_holt__

Оказалось, что пока еще действующий премьер Великобритании прибыл раньше времени. Поэтому его попросили подождать, пока выступит "самая татуированная мама Британии".

Также хейтеры обратили внимание на то, что на своей странице в Instagram авторы шоу разместили отрывок из интервью Бэкки и пренебрегли контентом с участием политика.

В этот же день любимая пара Британии Дэвид и Виктория Бекхэм вновь примерили свои свадебные наряды.