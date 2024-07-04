Дэвид и Виктория Бекхэм вновь примерили свои свадебные наряды
Супруги вновь примерили свои свадебные наряды и устроили фотосессию в честь 25-летия брака.
"Посмотрите, что мы нашли…" – написал Дэвид Бекхэм 3 июля 2024 года.
Затем кадрами из фотосессии поделилась вокалистка Spice Girls.
"Да, они все еще есть! Не могу поверить, что прошло 25 лет, а они все еще подходят!" – написала Виктория Бекхэм.
Уже сегодня, 4 июля, самая стильная пара Голливуда опубликовала архивные кадры со свадьбы, а также снимки, сделанные, когда они были молодыми. Под публикациями Дэвид и Виктория Бекхэм трогательно признались друг другу в любви.
Подписчики были приятно удивлены, что супруги до сих пор хранят свадебные наряды. Они поздравили Дэвида и Викторию Бекхэм с годовщиной и пожелали им счастья.
2 июля 2024 года Дэвид Бекхэм поделился редкими кадрами с мамой Сандрой Джоржиной Уэст.