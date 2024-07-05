Джулия Робертс показала редкое фото с мужем

56-летняя голливудская актриса Джулия Робертс опубликовала 4 июля 2024 года в Instagram редкое фото с мужем кинооператором Дэниелом Модером в честь 22-летия со дня свадьбы, сообщает Zakon.kz.

Звезда фильма "Красотка" под архивным кадром уточнила:

"22 года. Люблю".

Примечательно, что Робертс крайне редко публикует семейные фотографии в социальных сетях. Поэтому романтичное фото с мужем особо отметили подписчики продюсера.

Супруги познакомились в 2000 году на съемках фильма. Через два года они поженились, а еще через два года у супругов родилась двойня.

Спустя три года Робертс родила сына.

Несколько лет назад актриса озвучила секрет счастливого брака. По ее мнению, все заключается в поцелуях.

Ранее 42-летний российский певец опубликовал видео танца с популярной исполнительницей Мари Краймбрери. Нескромные движения артистов поразили подписчиков.