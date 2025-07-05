Джулия Робертс с мужем отметили новую годовщину свадьбы

4 июля актриса Джулия Робертс и Дэнни Модер отметили 23-ю годовщину свадьбы, сообщает Zakon.kz.

В честь даты супруги поделились редкими кадрами из семейного архива. Дэнни показал снимок их отражения в серебряной ложке, так как вместе они уже 25 лет – "серебряная свадьба".

Фото: Instagram/modermoder

А Джулия опубликовала фото ног, выглядывающих из палатки, намекнув, что праздник прошел тихо, наедине и без лишней суеты.

"Ты + я = 23", – подписала снимок актриса.

У 57-летней Джулии и 56-летнего Дэнни трое детей: двойняшки Финнеас и Хейзел, а также младший Генри.

Фото: Instagram/modermoder

"Они выбрали быть счастливыми", – отметили в комментариях подписчики актрисы.

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