Джулия Робертс с мужем отметили новую годовщину свадьбы
Фото: Instagram/juliaroberts
4 июля актриса Джулия Робертс и Дэнни Модер отметили 23-ю годовщину свадьбы, сообщает Zakon.kz.
В честь даты супруги поделились редкими кадрами из семейного архива. Дэнни показал снимок их отражения в серебряной ложке, так как вместе они уже 25 лет – "серебряная свадьба".
Фото: Instagram/modermoder
А Джулия опубликовала фото ног, выглядывающих из палатки, намекнув, что праздник прошел тихо, наедине и без лишней суеты.
"Ты + я = 23", – подписала снимок актриса.
У 57-летней Джулии и 56-летнего Дэнни трое детей: двойняшки Финнеас и Хейзел, а также младший Генри.
Фото: Instagram/modermoder
"Они выбрали быть счастливыми", – отметили в комментариях подписчики актрисы.
4 июля миллиардер и CEO компании Meta Марк Цукерберг отпраздновал День независимости США в костюме белоголового орлана.
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