Дима Билан ошеломил откровенным танцем с известной певицей
Фото: Instagram/bilanofficial
42-летний российский певец опубликовал видео танца с популярной исполнительницей Мари Краймбрери. Нескромные движения артистов поразили подписчиков, сообщает Zakon.kz.
В подписи к совместной публикации музыкантов на странице в Instagram за 4 июля 2024 года сказано:
"Танцуем под вспышками камер и наших воспоминаний. Продолжение спустя три года".
У армии поклонников сразу же возник вопрос к дуэту: вместе ли они.
- Энергия, пластика и эстетика. Как же красиво! Невероятные.
- Смотрю на видео, прям дух захватывает. Такие движения, так плавно все обыграно.
- Хотим уже поскорее увидеть этот шедевр.
- Танцуй, как будто рядом Дима Билан!
- Какая пара красивая и талантливая.
- Такая красивая синхронизация, – отмечают многочисленные комментаторы.
Билан и Краймбрери совместно уже исполнили две компоцизии "Ты не моя пара" и "It’s My Life".
В конце 2023 года Дима Билан купил новую роскошную квартиру с видом на Кремль. Тогда артист опубликовал небольшое видео и показал апартаменты.
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