Дима Билан ошеломил откровенным танцем с известной певицей

42-летний российский певец опубликовал видео танца с популярной исполнительницей Мари Краймбрери. Нескромные движения артистов поразили подписчиков, сообщает Zakon.kz.

В подписи к совместной публикации музыкантов на странице в Instagram за 4 июля 2024 года сказано:

"Танцуем под вспышками камер и наших воспоминаний. Продолжение спустя три года".

У армии поклонников сразу же возник вопрос к дуэту: вместе ли они.

Энергия, пластика и эстетика. Как же красиво! Невероятные.

Смотрю на видео, прям дух захватывает. Такие движения, так плавно все обыграно.

Хотим уже поскорее увидеть этот шедевр.

Танцуй, как будто рядом Дима Билан!

Какая пара красивая и талантливая.

Такая красивая синхронизация, – отмечают многочисленные комментаторы.

Билан и Краймбрери совместно уже исполнили две компоцизии "Ты не моя пара" и "It’s My Life".

В конце 2023 года Дима Билан купил новую роскошную квартиру с видом на Кремль. Тогда артист опубликовал небольшое видео и показал апартаменты.