Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Дима Билан ошеломил откровенным танцем с известной певицей

Дима Билан ошеломил откровенным танцем с известной певицей, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 09:42 Фото: Instagram/bilanofficial
42-летний российский певец опубликовал видео танца с популярной исполнительницей Мари Краймбрери. Нескромные движения артистов поразили подписчиков, сообщает Zakon.kz.

В подписи к совместной публикации музыкантов на странице в Instagram за 4 июля 2024 года сказано:

"Танцуем под вспышками камер и наших воспоминаний. Продолжение спустя три года".

У армии поклонников сразу же возник вопрос к дуэту: вместе ли они.

  • Энергия, пластика и эстетика. Как же красиво! Невероятные.
  • Смотрю на видео, прям дух захватывает. Такие движения, так плавно все обыграно.
  • Хотим уже поскорее увидеть этот шедевр.
  • Танцуй, как будто рядом Дима Билан!
  • Какая пара красивая и талантливая.
  • Такая красивая синхронизация, – отмечают многочисленные комментаторы.

Билан и Краймбрери совместно уже исполнили две компоцизии "Ты не моя пара" и "It’s My Life".

В конце 2023 года Дима Билан купил новую роскошную квартиру с видом на Кремль. Тогда артист опубликовал небольшое видео и показал апартаменты.

Читайте также

Задержан Кайрат Нуртас
Задержан Кайрат Нуртас
Джулия Робертс показала редкое фото с мужем
Джулия Робертс показала редкое фото с мужем
Япония
В Сети набирает популярность самый необычный буддийский монах
Анастасия Московчук
Россия 2024 год Шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка
К казахстанцам с предупреждением обратились из Нацбанка
Димаш Кудайберген анонсировал отъезд из Казахстана
Димаш Кудайберген анонсировал отъезд из Казахстана
Тенге, деньги, заработная плата, Казахстан
С 15 июля казахстанцы могут получить от государства почти 1,5 млн тенге
Врачи, больница, поликлиника, пациенты
В Казахстане изменились правила профессиональной оценки медиков
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: