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Страсти вокруг развода Алсу: кто будет защищать звездного психолога от Анастасии Решетовой

Кто будет защищать звездного психолога от Анастасии Решетовой, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2024 11:52 Фото: Instagram/veronik20011, Instagram/volkonskaya.reshetova
Общественность долгое время смакует подробности развода певицы Алсу. Исполнительница хита "Зимний сон" подогревает слухи, что ее экс-супруг Ян Абрамов ушел к Анастасии Решетовой. Сама же экс-возлюбленная Тимати не реагирует на это, она разбирается с Вероникой Степановой, сообщает Zakon.kz.

Всему виной сообщение блогера Степановой о любовной связи Решетовой с мужем певицы Алсу. По словам Решетовой, психолог оклеветала ее, распространяя ложную информацию.

"Опубликованные Степановой сведения характеризуют меня в глазах общества как безнравственного и аморального человека, которым я не являюсь, а также формируют у читателей публикации негативное мнение о моей личности. Таким образом, указанные сведения порочат мою честь и достоинство", – заявила Решетова.

Теперь же 28-летняя модель хочет засудить блогера.

В свою очередь, Вероника Степанова не испугалась и уточнила, что ее интересы будет защищать звездный адвокат Катя Гордон.

"Настя Решетова подала на меня в суд. Меня будет защищать юрист Катя Гордон, чтобы справедливость наконец победила!" Вероника Степанова

Также она попросила комментаторов высказаться по поводу сложившейся ситуации.

"Кто виноват и что делать? 2024 год в России – это год семьи! Девочки, не вторгайтесь, пожалуйста, в чужие семьи".Вероника Степанова

Примечательно, что комментаторы встали на сторону Алсу, Гордон и Степановой.

  • Ничего не могу понять, но на всякий случай Алсу права.
  • Самое интересное, как Решетова будет доказывать что это все неправда про нее.
  • Вероника всегда говорит, что все сказанное на ее канале, это продукт ее собственных фантазий. Не знаю, к чему Решетова прицепилась. Мы можем фантазировать о чем угодно!
  • Вероника, я кайфую от тебя, только ты могла замутить такую заварушку.
  • История с чужими мужьями у Решетовой серийная, – пишут пользователи Сети.

Алсу и Ян Абрамов должны были развестись 27 июня. Но этого не случилось из-за просьбы бизнесмена дать два месяца на примирение.

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