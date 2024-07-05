Страсти вокруг развода Алсу: кто будет защищать звездного психолога от Анастасии Решетовой
Всему виной сообщение блогера Степановой о любовной связи Решетовой с мужем певицы Алсу. По словам Решетовой, психолог оклеветала ее, распространяя ложную информацию.
"Опубликованные Степановой сведения характеризуют меня в глазах общества как безнравственного и аморального человека, которым я не являюсь, а также формируют у читателей публикации негативное мнение о моей личности. Таким образом, указанные сведения порочат мою честь и достоинство", – заявила Решетова.
Теперь же 28-летняя модель хочет засудить блогера.
В свою очередь, Вероника Степанова не испугалась и уточнила, что ее интересы будет защищать звездный адвокат Катя Гордон.
"Настя Решетова подала на меня в суд. Меня будет защищать юрист Катя Гордон, чтобы справедливость наконец победила!" Вероника Степанова
Также она попросила комментаторов высказаться по поводу сложившейся ситуации.
"Кто виноват и что делать? 2024 год в России – это год семьи! Девочки, не вторгайтесь, пожалуйста, в чужие семьи".Вероника Степанова
Примечательно, что комментаторы встали на сторону Алсу, Гордон и Степановой.
- Ничего не могу понять, но на всякий случай Алсу права.
- Самое интересное, как Решетова будет доказывать что это все неправда про нее.
- Вероника всегда говорит, что все сказанное на ее канале, это продукт ее собственных фантазий. Не знаю, к чему Решетова прицепилась. Мы можем фантазировать о чем угодно!
- Вероника, я кайфую от тебя, только ты могла замутить такую заварушку.
- История с чужими мужьями у Решетовой серийная, – пишут пользователи Сети.
Алсу и Ян Абрамов должны были развестись 27 июня. Но этого не случилось из-за просьбы бизнесмена дать два месяца на примирение.