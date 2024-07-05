Страсти вокруг развода Алсу: кто будет защищать звездного психолога от Анастасии Решетовой

Общественность долгое время смакует подробности развода певицы Алсу. Исполнительница хита "Зимний сон" подогревает слухи, что ее экс-супруг Ян Абрамов ушел к Анастасии Решетовой. Сама же экс-возлюбленная Тимати не реагирует на это, она разбирается с Вероникой Степановой, сообщает Zakon.kz.

Всему виной сообщение блогера Степановой о любовной связи Решетовой с мужем певицы Алсу. По словам Решетовой, психолог оклеветала ее, распространяя ложную информацию.

"Опубликованные Степановой сведения характеризуют меня в глазах общества как безнравственного и аморального человека, которым я не являюсь, а также формируют у читателей публикации негативное мнение о моей личности. Таким образом, указанные сведения порочат мою честь и достоинство", – заявила Решетова.

Теперь же 28-летняя модель хочет засудить блогера.

В свою очередь, Вероника Степанова не испугалась и уточнила, что ее интересы будет защищать звездный адвокат Катя Гордон.

"Настя Решетова подала на меня в суд. Меня будет защищать юрист Катя Гордон, чтобы справедливость наконец победила!" Вероника Степанова

Также она попросила комментаторов высказаться по поводу сложившейся ситуации.

"Кто виноват и что делать? 2024 год в России – это год семьи! Девочки, не вторгайтесь, пожалуйста, в чужие семьи". Вероника Степанова

Примечательно, что комментаторы встали на сторону Алсу, Гордон и Степановой.

Ничего не могу понять, но на всякий случай Алсу права.

Самое интересное, как Решетова будет доказывать что это все неправда про нее.

Вероника всегда говорит, что все сказанное на ее канале, это продукт ее собственных фантазий. Не знаю, к чему Решетова прицепилась. Мы можем фантазировать о чем угодно!

Вероника, я кайфую от тебя, только ты могла замутить такую заварушку.

История с чужими мужьями у Решетовой серийная, – пишут пользователи Сети.

Алсу и Ян Абрамов должны были развестись 27 июня. Но этого не случилось из-за просьбы бизнесмена дать два месяца на примирение.