"А где Ян?" – Анастасию Решетову продолжают атаковать фанаты Алсу

Российская модель и бывшая гражданская супруга Тимати Анастасия Решетова, которую в Сети обвинили в разводе певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым, 16 июля 2024 года в Instagram поделилась фотографиями с отдыха, сообщает Zakon.kz.

На отдых Решетова улетела с сыном Ратмиром. Под снимками модель оставила лаконичную запись: "Мы".

Судя по комментариям, которые оставили под публикацией, фанаты Алсу продолжают атаковать Анастасию:

"А где Ян?"

"А сынок-то похож на Яна".

"Хватит рушить жизнь семьям".

"Что оказалось за этой женщиной, типа увлеченной искусством и религией. Это стыд какой влезать в чужие семьи".

При этом стоит отметить, что среди комментариев больше тех, что оставили поклонники экс-возлюбленной Тимати. Они призвали Решетову не поддаваться на провокации:

"Настя! Мы с тобой!"

"Люблю всем сердцем. Все хорошо".

"Как вырос уже сыночек. Счастливые".

"Такие фото душевные! Так редко вы такое выставляете".

"Обожаю Ратмира. Такой красивый, обаятельный, смешнулькин. Улыбчивый. Весы, как я".

"Браво, Анастасия! Не поддавайтесь на всякие провокации, не вступайте в полемику. Держитесь".

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27 мая 2024 года стало известно, что Алсу подала на развод с Яном Абрамовым после 18 лет брака. Сначала это шокировало поклонников певицы и они сочувствовали ей. Но спустя некоторое время фанаты отметили, что расторжение брака исполнительнице хита "Зимний сон" пошло на пользу.

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27 июня, в свой день рождения, Алсу заявила, что ни о чем не жалеет. В этот же день супруги должны были официально расторгнуть брак, но юристы Яна Абрамова попросили судью дать два месяца на перемирие. При этом певица заявила, что "развод все-таки состоится". По ее словам, суд отложили на два месяца не для сохранения семьи и примирения, а для мирного урегулирования условий раздела имущества.