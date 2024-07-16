"А где Ян?" – Анастасию Решетову продолжают атаковать фанаты Алсу
На отдых Решетова улетела с сыном Ратмиром. Под снимками модель оставила лаконичную запись: "Мы".
Судя по комментариям, которые оставили под публикацией, фанаты Алсу продолжают атаковать Анастасию:
- "А где Ян?"
- "А сынок-то похож на Яна".
- "Хватит рушить жизнь семьям".
- "Что оказалось за этой женщиной, типа увлеченной искусством и религией. Это стыд какой влезать в чужие семьи".
При этом стоит отметить, что среди комментариев больше тех, что оставили поклонники экс-возлюбленной Тимати. Они призвали Решетову не поддаваться на провокации:
- "Настя! Мы с тобой!"
- "Люблю всем сердцем. Все хорошо".
- "Как вырос уже сыночек. Счастливые".
- "Такие фото душевные! Так редко вы такое выставляете".
- "Обожаю Ратмира. Такой красивый, обаятельный, смешнулькин. Улыбчивый. Весы, как я".
- "Браво, Анастасия! Не поддавайтесь на всякие провокации, не вступайте в полемику. Держитесь".
27 мая 2024 года стало известно, что Алсу подала на развод с Яном Абрамовым после 18 лет брака. Сначала это шокировало поклонников певицы и они сочувствовали ей. Но спустя некоторое время фанаты отметили, что расторжение брака исполнительнице хита "Зимний сон" пошло на пользу.
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27 июня, в свой день рождения, Алсу заявила, что ни о чем не жалеет. В этот же день супруги должны были официально расторгнуть брак, но юристы Яна Абрамова попросили судью дать два месяца на перемирие. При этом певица заявила, что "развод все-таки состоится". По ее словам, суд отложили на два месяца не для сохранения семьи и примирения, а для мирного урегулирования условий раздела имущества.