"Не беси меня": Кудрявцева пригрозила госпитализированному Кушанашвили

В июне 2024 года ведущий Отар Кушанашвили попал в больницу. Журналист перенес операции и готовится к новым по удалению злокачественной опухоли. Внимательные подписчики обратили внимание, что его близкая подруга Лера Кудрявцева не комментирует происходящее, сообщает Zakon.kz.

4 июля Кушанашвили вышел на связь и ответил всем интересующимся.



"Мне, обезумевшему от процедур, пишут, что единственный человек, которого я называл другом и который ни слова мне не посвятил, – Лера Кудрявцева. Вы искренне считаете, что я должен отслеживать такие вещи?! Лера давно заслужила право делать все, что она хочет. Она – часть моей жизни, и это‌го не изменить. Пусть считает меня кем угодно. Мне главное сейчас – выжить. Добрее, ребята! К себе, к другим". Отар Кушанашвили

Телеведущая Кудрявцева также решила высказаться и оставила большой комментарий под фотографией.

Актриса нецензурно прошлась по тем, кто обвиняет ее в молчании, и добавила:

"Для вас главное, чтобы был пост!"

Далее она пожелала быстрого выздоровления другу.

"Молюсь за тебя каждый день. Каждый день смотрю, читаю, что с тобой. Братишка, не подведи и поправляйся скорее! Ты можешь, ты сильный! Ты в надежных руках! Сегодня вспоминала, как мы летели на какие-то гастроли и наш самолет попал в дикую турбулентную зону и ты один из всего самолета ходил и успокаивал пассажиров. Все испугались, а ты – нет! Ты – мужик с большой буквы! Друг, брат! Держись. Люблю и крепко обнимаю". Лера Кудрявцева

Также к одному из больничных постов Кудрявцева отметила:

"Отарище! Скорее поправляйся. Не беси меня".

Ранее Кушанашвили уже выходил на связь из больницы. Он записал аудио, рассказав о своем самочувствии.