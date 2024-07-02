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"Мне больно!" – Отар Кушанашвили вышел на связь из больницы

Отар Кушанашвили вышел на связь из больницы, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2024 14:46 Фото: Instagram/otar.kushanashvili
Российский журналист и ведущий Отар Кушанашвили вышел на связь из больницы, записав аудио, сообщает Zakon.kz.

Голосовую запись он выложил в своем Instagram. Судя по голосу, самочувствие у Кушанашвили оставляет желать лучшего.

"Это Отар Кушанашвили, продолжающий, к собственному изумлению, триумфальное восстановление, и к изумлению светил мировой медицины... ... несмотря на боли, а мне больно... Не надо говорить про геройство, особенно тебе, Гриша Лепс, ты при виде крови падаешь в обморок... ... при той боли, которую я испытываю, и при той неимоверной дисциплине, которую я выказываю к изумлению профессоров даже Бостонского университета..." – сказал журналист.

Он передал привет тем, кто не оставил его, особенно T-killah и Диме Тарасову, которые "стали ему друзьями".

"Я выиграю схватку в этой болезни и вернусь. Люблю. Аминь", – завершил запись Отар Кушанашвили.

Утром 2 июля Mash сообщил, что журналиста прооперируют еще дважды. Ему должны удалить злокачественную опухоль кишечника. По информации канала, медики регулярно ставят ему капельницы, чтобы повысить иммунитет и сопротивляемость организма. Иначе он может не выдержать две новые операции. Состояние журналиста по-прежнему не очень, но настрой боевой. Источники из близкого окружения говорят, что Кушанашвили шутит, не унывает, ест смеси и пьет компот. Может самостоятельно садиться, но быстро устает.

Внимание! На записи присутствует ненормативная лексика!

20 июня 2024 года стало известно, что Отар Кушанашвили попал в реанимацию. Оказалось, что у него рак.

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