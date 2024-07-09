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Архивными кадрами с Жанной Фриске поделились Орлова и Ковальчук

Архивными кадрами с Жанной Фриске поделились Орлова и Ковальчук, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 10:57 Фото: Instagram/olgaorlova1311, Instagram/juliakovalchuk
8 июля 2024 года российской эстрадной певице Жанне Фриске, которой не стало в 2015 году, исполнилось бы 50 лет. В связи с этим накануне экс-солистки группы "Блестящие" Ольга Орлова и Юлия Ковальчук опубликовали архивные кадры с Жанной, сообщает Zakon.kz.

Орлова под публикацией в Instagram трогательно обратилась к подруге, написав: "С твоим днем, моя любовь".

"Сегодня мы бы праздновали именно так…", – добавила Ольга.

Ковальчук, нежно обращаясь к Фриске, отметила: "Совершенно невероятное чувство, что ты где-то рядом, просто уехала далеко и надолго".

"Ты в наших сердцах и мыслях, в музыке и кино, а значит, навсегда близко. Очень скучаем…", – заключила Юлия.

Комментаторы были восхищены Орловой и Ковальчук, что они помнят про свою подругу:

  • "Дружба Жанны и Ольги была красивой, настоящей".
  • "Жанна была сердцах миллионных зрителей. Светлая память!"
  • "Красавицы! Молодец, Юля, что помнишь подругу! Счастья тебе!"
  • "Оля, вы настоящий и преданный друг! Вечная память вашей подруге!"
  • "Не верится, что прошло уже столько лет без Жанны, до сих пор мурашки и грусть".
  • "Единственная артистка, вспоминая которую слезы наворачиваются, не хватает Жанниной улыбки с телеэкрана!"

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Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года после длительной борьбы с раком, который ей диагностировали в середине 2013 года. Ей было 40 лет.

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