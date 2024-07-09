Архивными кадрами с Жанной Фриске поделились Орлова и Ковальчук

8 июля 2024 года российской эстрадной певице Жанне Фриске, которой не стало в 2015 году, исполнилось бы 50 лет. В связи с этим накануне экс-солистки группы "Блестящие" Ольга Орлова и Юлия Ковальчук опубликовали архивные кадры с Жанной, сообщает Zakon.kz.

Орлова под публикацией в Instagram трогательно обратилась к подруге, написав: "С твоим днем, моя любовь".

"Сегодня мы бы праздновали именно так…", – добавила Ольга.

Ковальчук, нежно обращаясь к Фриске, отметила: "Совершенно невероятное чувство, что ты где-то рядом, просто уехала далеко и надолго".

"Ты в наших сердцах и мыслях, в музыке и кино, а значит, навсегда близко. Очень скучаем…", – заключила Юлия.

Комментаторы были восхищены Орловой и Ковальчук, что они помнят про свою подругу:

"Дружба Жанны и Ольги была красивой, настоящей".

"Жанна была сердцах миллионных зрителей. Светлая память!"

"Красавицы! Молодец, Юля, что помнишь подругу! Счастья тебе!"

"Оля, вы настоящий и преданный друг! Вечная память вашей подруге!"

"Не верится, что прошло уже столько лет без Жанны, до сих пор мурашки и грусть".

"Единственная артистка, вспоминая которую слезы наворачиваются, не хватает Жанниной улыбки с телеэкрана!"

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года после длительной борьбы с раком, который ей диагностировали в середине 2013 года. Ей было 40 лет.